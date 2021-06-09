Paşinyan, Azerbaycan’dan oğluna karşı tüm Ermeni esirleri geri istedi

09 Haziran 2021 Çarşamba, 08:59

Ermenistan'ın Karabağ’da, Azerbaycan karşısında savaşı kaybetmesinin ardından muhalefetin çağrısı sonrası ilan edilen seçimler önümüzdeki 20 Haziran tarihinde gerçekleşecek.

Yeniden başbakanlığa aday olan Paşinyan ülkenin neredeyse tüm bölgelerde mitinglere devam ediyor. Ermenistan Eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan’ın daha önce Paşinyan’a çağrıda bulunarak, "Oğlunu ver, 20-25 Ermeni esiri Azerbaycan’dan geri al" ifadelerini kullanmıştı.

Paşinyan, Azerbaycan’a da bu yönde çağrıda bulunarak, "Diyorum ki kabul ediyorum ve Aliyev’e oğlumu tüm esirlerle değiştirme çağrısı yapıyorum. Resmi olarak ilan ediyorum, oğlumu tüm mahkumlara karşılık veriyorum" dedi.

Hayastan ittifakı’nın yüksek kurul üyesi ve ittifak sözcülerinden Ishkhan Saghatelyan ise, Paşinyan’ı "şebeklik yapmakla" suçlayarak, "Bu adam şebekliklerine devam ediyor. Eğer erkeksen oğlunu alay konusu etme ve çocukları siyasete bulaştırma" ifadelerini kullandı.





SARKİSYAN’DAN PAŞİNYAN’A 24 SAAT SÜRE

Öte yandan mitinginde Ermenistan’ın eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan’ı önceki seçimlere hile karıştırmakla suçlayan Paşinyan’a, Sarkisyan’dan aynı gün cevap geldi.

Paşinyan’ın önceki yıllarda da aynı iddialarda bulunduğunu hatırlatan Sarkisyan, "O dönemler devlet adamlığım gereği cevap vermedim. Artık bir konumum yok. Ona 24 saat süre veriyorum. Söylediklerini ispatlamazsa onunla ve ailesiyle ilgili bazı gerçekleri ortaya dökeceğim" dedi.