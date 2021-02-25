Paşinyan, Ermenistan sokaklarında yürüdü: "Terk etmek gibi bir planım yok"
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Erivan’da destekçileriyle birlikte yürüyerek, kendisine yönelik istifa çağrısında bulunan ordu yetkililerini eleştirdi.
Paşinyan, Ermenistan ordusunun kendisine yönelik istifa çağrısının ardından, başkent Erivan’da hükümet binası yakınlarında toplanan destekçileriyle bir araya geldi.
Burada yaptığı konuşmada, orduya yönelik eleştirilerde bulunan Paşinyan, "Ordu, halka ve başbakana bağlıdır. Ermenistan’da zor bir durum var ancak çatışmaların yaşanmaması konusunda hemfikir olmalıyız" dedi.
Ermenistan’daki durumu tüm taraflarla konuşmaya hazır olduğunu savunan Paşinyan, "Ermenistan’ın içerisinde düşmanlar yok. Mevcut durum kontrol altında ve ordu tarafından yapılan açıklamaların duygusal bir tepki olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.
MEGAFONLA SESLENDİ
Görevden aldığı ordu yetkililerinin, kendisi için hala "kardeş" olduğunu savunan Paşinyan, "Ben ve ailemin de Ermenistan’ı terk etmek gibi bir planı bulunmuyor" dedi.
Zaman zaman elinde bulunan megafonla destekçilerine seslenerek teşekkür eden Paşinyan ve destekçilerinin yürüyüşü devam ediyor.
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