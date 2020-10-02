Paşinyan yine Türkiye'yi hedef aldı: AGİT üyeliği askıya alınsın

02 Ekim 2020 Cuma, 14:18

Ermenistan tarafından AGİT’e geçtiğimiz saatlerde ateşkes çağrısı yapılmasına rağmen Paşinyan Türkiye’ye karşı saldırgan tutumunu sürdürüyor. Fransız Le Figaro gazetesine demeç veren Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, "Eğer önyargılı ve savaş yanlısı bir tutum sergiliyorsa, Türkiye'nin AGİT Minsk Grubu üyeliği askıya alınmalı, zira artık arabuluculuk yapamaz" dedi.

Azerbaycan ve Ermenistan liderleri ise müzakere çağrılarına olumsuz yanıt vermiş, aynı masaya oturmaya reddetmişti. Rusya tarafından Lavrov mevkidaşı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşmüştü. İkilinin konuşmasından Dağlık Karabağ'daki sorunun çözüm sürecinin barışçıl zemine döndürülmesi amacıyla Rusya ve Türkiye tarafından gerçekleştirilen eylemleri sıkı biçimde koordine etmeye hazır oldukları sonucu çıkmıştı.