Pastırma anketi ile Kayseri ve Kastamonu'yu karşı karşıya getiren Vedat Milor'dan açıklama
Sosyal medya hesabında yaptığı ankette 'Kayseri mi yoksa Kastamonu pastırması mı?' diye soran ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor, her iki ilde üretilen pastırma için tehlike çanlarının çaldığına dikkat çekti.
Sosyal medya hesabında yaptığı ankette ‘Kayseri mi yoksa Kastamonu pastırması mı’ diye soran ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor’un sonuçları açıklamasıyla iki kentin üreticileri karşı karşıya geldi. Pastırma geleneğinin korunması gerektiğine dikkat çeken Milor, “Bu tip anketleri yapmaya devam edeceğim. Buradaki amaç belli bir kültürü korumak çünkü kaybolmaya yüz tutan çok güzel yemekler var ya da aslına uygun yapılmıyorlar. Ülkenin gastronomisi milli kültür hazinemizin çok önemli bir parçası” dedi. Dijital platform GAİN’de yaptığı program için Twitter’da düzenlediği anket sonuçlarıyla ilgili Demirören Haber Ajansı’na (DHA) konuşan Milor, pastırma üretiminde geleneksel yöntemlerden uzaklaşıldığını söyledi.
'PASTIRMA İÇİN TEHLİKE ÇANLARI ÇALIYOR'
Kastamonu’da ve Kayseri’de çok iyi pastırmaların yapıldığını söyleyen yemek eleştirmeni Milor, her iki ilde üretilen pastırma için tehlike çanlarının çaldığına dikkat çekerek, “Sürüm çok artmış. Talep çok olduğu zaman senenin 12 ayında da pastırma yapmaya çalışılıyor. Eskiden pastırma yazında, kurutularak yapılırdı. Bir yandan Erciyes, bir yandan Ilgaz Dağları’ndan gelen esintiyle yavaş yavaş kuruması ve doğal hayvanların kullanılması gibi özellikler giderek tarihe karışıyor” ifadelerini kullandı.
'PASTIRMA GİBİ BİRÇOK ÜRÜNDE ÜRÜN GAMI GELİŞTİRİLMELİ'
Her şeye rağmen iyi pastırma yapan üreticilerin var olduğunu dile getiren Milor, pastırma ve birçok üründe ürün gamı geliştirilmesi gerektiğine vurgu yaparak, sözlerini şöyle tamamladı:
“Gelenek demek, bir yanda tecrübe ve bilgi oluyor. Üreticilerimizin pek çoğu bu işi severek yapıyor ve aile geleneğini devam ettiriyor. Bazen talep o kadar fazla ki onlar da havlu atmak üzere. Pastırma ve birçok üründe ürün gamı geliştirilmeli. Her türlü pastırma yapılabilir. Doğal hayvanlardan, pastırma yazında kurutularak, çemenin, kimyonun, sarımsağın en iyisiyle yapılanlar ayrı bir kategoride satılabilir. Şarküteri ürünlerinde dünyada böyle yapılıyor. Bizim de pastırma geleneğimizi korumamız lazım.”
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