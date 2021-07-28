Patara'daki kazılarda 2 bin 300 yıl öncesine ait balık iskeletleri bulundu
Antalya'nın Kaş ilçesindeki Patara Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarında, yemek atıklarından kalan 2 bin 300 yıl öncesine ait balık iskeletlerine ulaşıldı.
Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Dündar'ın yönettiği kazılarda, Tepecik mevkisinde mutfak ve sofra atıklarından kalan hayvan kemikleri ile deniz kabukları bulundu.
Çalışmalar sırasında bulunan çipura, levrek ve diğer balıklara ait iskeletler incelenmeye başlandı.
Balık iskeletlerinin 2 bin 300 yıl öncesine ait olduğu tespit edildi.
Patara Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, sosyal medya hesabından, zooarkeolog Canan Çakırlar'ın Patara'da yaptığı çalışmaya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Milattan önce 3. yüzyılda Pataralılar hangi balıkları yiyordu dersiniz? Ton balığı ve çipura, arkası geliyor" ifadesini kullandı.
Öte yandan, kazılarda nesli Akdeniz'de tükenmek üzere olan deniz salyangozundan elde edilen mor boya üretiminin kalıntıları bulundu.
Video Haberler
- Endonezya'da yanardağ patladı
- 'Önlemlerimizi almaya başladık'
- Akşener, İYİ Parti'nin son oy oranını açıkladı
- Suçsuzluğunu güvenlik kamerası ortaya çıkardı!
- Büyük şirketlere yalvarmak zorunda kaldık
- Erdoğan'ın eski tarihli göçmen açıklaması gündem oldu
- ATM önünü ringe çevirdiler! Sıra kavgası kamerada
- Evinin banyosunda ölü bulundu
- İstanbul'da skandal görüntüler! Tehlike saçtılar
- Bir gün önce başladığı iş yerinin kasasını soydu
En Çok Okunan Haberler
- Cimilli İbo yoğun bakıma kaldırıldı
- Harita paylaşıldı: İşte son durum
- Taliban, Afganistan'ın ünlü komedyenini katletti
- Yoğun bakımlar 'aşısız' dolu
- Üç bankadan 'emekli' kararı: Anlaştılar
- Akıncı’dan Bahçeli’ye sert yanıt
- DEVA'nın kurucu ismi siyaseti bıraktı
- Basın toplantısında gergin anlar
- İngiltere Başbakanı’ndan koronavirüs uyarısı: Aldanmayın
- Ceyhan'dan 'üçüncü doz' açıklaması