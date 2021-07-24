Birleşik Krallık'taki yarasalarda 'Sarbecovirus' adında yeni bir koronavirüs keşfedildi

24 Temmuz 2021 Cumartesi, 13:57

East Anglia Üniversitesi'yle (University of East Anglia -UEA) Londra Zooloji Topluluğu (Zoological Society of London -ZSL) ve Sağlık Bakanlığı'na bağlı Kamu Sağlığı Birimi'nin (Public Health England -PHE) ortak çalışmasında 53 küçük nalburunlu yarasanın dışkı örnekleri incelendi.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, Scientific Reports adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışmadaki numunelerden birinde genom dizileme teknolojisi aracılığıyla, araştırmacıların "RhGB01" adı verinı verdiği yeni bir koronavirüs tespit edildi.

Araştırma kapsamında SARS (Ağır akut solunum yolu yetersizliği sendromu) hastalığıyla ilişkili "sarbecovirus" türü bir virüs, ilk defa küçük nalburunlu yarasalarda ve BK'de keşfedilmiş oldu.

Koronavirüslerin bir altgurubu olan "sarbecovirus", hem şu anki pandemiyi tetikleyen SARS-CoV-2 hem de 2003'teki salgını yaratan SARS-CoV virüsüyle ilişkili.

Bilim insanları, bu yarasaların virüsü uzun süredir vücutlarında taşıdıklarını fakat ilk kez incelendikleri için söz konusu virüsün yeni keşfedildiğini belirtti.

Öte yandan araştırmacılar, yeni koronavirüsün bu haliyle insanlara bulaştığına ya da bulaşabileceğine dair henüz bir kanıt bulunmadığını söyledi.

ZSL'den Profesör Andrew Cunningham, "BK'deki virüs insanlar için tehdit oluşturmuyor çünkü reseptör bağlanma alanı (receptor binding domain -RBD), yani virüsün kaynak hücrelere kendini bağlayarak enfeksiyona neden olduğu kısmı, insan hücrelerini etkileyebilme kapasitesine sahip değil" dedi.

Buna rağmen bilim insanları virüs mutasyon geçirdiğinde bu durumun değişebileceğini söyledi.

Cunningham, SARS türü koronavirüs taşıyan herhangi bir yarasanın, virüsün mutasyon geçirmesi için uygun ortamı sağladığını söyleyerek "Tespit ettiğimiz ‘RhGB01' enfeksiyonunu taşıyan bir yarasa SARS-CoV-2'ye yakalanırsa, bu iki virüsün hibridize olarak SARS-CoV-2'nin RBD'sine sahip, yani insanlara bulaşabilecek yeni bir virüs yaratabilme riski var" ifadelerini kullandı.

UEA'den Profesör Diana Bell ise öncelikli olarak yarasa kurtarıcılarının ve mağaracıların, daha sonra da yaban hayatıyla uğraşan kişilerin bu durumda özellikle dikkatli davranması gerektiği uyarısında bulundu.