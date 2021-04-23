Patrick Hahn, BİFO’nun daimi konuk şefi oldu

23 Nisan 2021 Cuma, 11:55

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), 2020 yılının Ağustos ayında ilk kez şef olarak ağırladığı Patrick Hahn ile 2021-2022 sezonundan itibaren iki sezon boyunca sanat danışmanı ve daimi konuk şef olarak yoluna devam etme kararı aldı.

Patrick Hahn, senfonik ve koral repertuvarın yanı sıra opera eserlerine olan hâkimiyetiyle de dikkat çeken genç bir şef, aynı zamanda yetenekli besteci ve piyanist. 25 yaşındaki Hahn, geçen yıl Wuppertal Opera ve Senfoni Orkestrası’nın genel müzik direktörü olarak atandı ve Almanya’da bu pozisyona getirilen en genç şef oldu.

Bu sezon BİFO ile olan konserlerinin yanı sıra Bavyera Radyo Senfoni, Münih Filarmoni, Viyana Senfoni ve çağdaş müzik odaklı Klangforum Wien gibi köklü ve prestijli orkestraların konserlerini yönetti. Piyanist ve besteci yönlerini orkestra şefliği ile harmanlayan Patrick Hahn’ın bestelediği son eser Bavyera Radyo Korosu tarafından sipariş edildi. Koronun Aralık 2019’daki Noel konserini yöneten Hahn, bu özel gece için kısa bir eser de besteledi ve övgü dolu eleştiriler aldı.

Borusan Sanat Müdürü Aydın Dorsay, BİFO’da 8’den fazla konserde konuk şef olarak görev alan ve büyük beğeni toplayan Patrick Hahn’ın yeni görevine istinaden şunları söyledi:

“BİFO’yu sayısız konserinde konuk şef olarak yöneten ve bünyemizdeki en geç yeteneklerden biri olan Patrick Hahn’ın bu yeni görevinde başarılarını diliyorum. Hahn, dünya çapında büyük beğeni gören çok yetenekli bir müzisyen ve bu sebeple BİFO ile kurduğu bu büyük ortaklığı deneyimleyecek olmaktan büyük bir heyecan duyuyoruz. Hahn, getirildiği yeni göreviyle orkestranın hayatında heyecan verici bir dönem başlattığına inanıyoruz.”



