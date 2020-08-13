Patron, yasak olduğu halde çalışanı atıyor; iktidar, 1168 liraya mahkûm ediyor

13 Ağustos 2020 Perşembe, 06:00

İşverenlerin hükümetin verdiği yetkiyle ücretsiz izne çıkardıkları işçilerin sayısı 2 milyona dayandı. Bütün sektörlerde tam gaz normalleşmeye geçilmesine karşın işverenler binlerce işçiyi ücretsiz izne çıkarmaya devam ediyor.

Sadece bir ayda yaklaşık 200 bin işçi ücretsiz izne gönderildi. Bu işçiler ayda 1168 liraya mahkûm edildi. Türkiye İş Kurumu’nun haziran ve temmuz verileri karşılaştırıldığında ortaya dikkat çeken veriler çıktı. Temmuzda 401 bin 645 işçi işsizlik maaşı aldı. Bu işçilere 494.6 milyon lira ödeme yapıldı.

Bir önceki ay işsizlik maaşı alan işçi sayısı 464 bin 930’du. İşsizlik maaşı alan işçi sayısı düştü. Bunda bazı durumlar hariç işten çıkarmanın yasaklanması etkili oldu.

Hükümetin yasak kararı nedeniyle işverenler işçileri “ahlak ve iyi niyet kurallarına” uymamak gerekçesiyle işten atıyor ve tazminat ödemiyor. Bu işçiler ya işsizlik maaşı alamıyor ya da süreç yargıya taşınıyor.

GİDER, GELİRİN ÜÇ KATI

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işçi sayısı bir önceki aya göre 2.4 milyondan 1.7 milyona düştü. İşçilere kısa çalışma kapsamında temmuzda 2.5 milyar lira ödeme yapıldı. Veriler işverenlerin kısa çalışmadan vazgeçmeye başladıklarını gösteriyor.

İşverenleri tarafından ücretsiz izne çıkarılan işçilere ayda 1168 lira “nakdi ücret desteği” veriliyor. Bu kapsamda nisan-haziran döneminde 1 milyon 705 bin 147 işçi işvereni tarafından ücretsiz izne çıkarılmıştı.

Nisan-temmuz döneminde bu sayı 1 milyon 901 bin 212’ye çıktı. Bu da sadece bir ayda yaklaşık 200 bin işçinin ücretsiz izne çıkarıldığı anlamına geliyor. Bu işçiler aylık bin 168 lira ile geçinmek zorunda kalacak. İŞKUR verilerine göre ücretsiz izne çıkarılan 1.9 milyon işçiye 3.6 milyar lira ödeme yapıldı.

İşsizlik sigortası fonu temmuzda bir önceki aya göre, 114.6 milyar liradan 111.2 milyar liraya geriledi.

Salgın öncesinde fonda biriken para 130 milyar liranın üzerindeydi. Fonun temmuzda toplam gelirleri 2.5 milyar lira giderleri ise 7.4 milyar lira oldu. Fonun yüzde 14.16’sı mevduat, yüzde 85.84’ü ise tahvil olarak tutuluyor. Fon kaynaklarının önemli bir bölümü yine işverenlere gidiyor. Teşvik ve destek ödemeleri kapsamında ocak-temmuz döneminde fondan 10.4 milyar lira işverenlere gitti.

Bunun dışında aktif işgücü programları kapsamında 2.1 milyar lira, işbaşı eğitim programları kapsamında da 1.6 milyar lira verildi.