Patronunun tacizi ve şiddetinden korunmak için eline aldığı balık kasası suç aleti sayıldı

07 Nisan 2021 Çarşamba, 04:00

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, Akif A. ve A.S.’nin “cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan 14 yıla kadar hapsi istendi. İddianamede, şüpheli Akif A’nın 4 bin TL parasını çaldığı ve balık kasasıyla kendisini darpetmeye çalıştığı yönündeki ifadesi üzerine Şükrü Can K.’nın “hırsızlık” ve “silahla basit yaralamaya teşebbüs” suçlarından 6 yıla kadar hapsi istendi. Savcılık, Şükrü Can K’nın Akif A’nın cinsel istismarına maruz kaldığı iddiasıyla ilgili olarak da ‘yeterli şüphe’ oluşturacak delil bulunamadığından takipsizlik kararı verdi.

Şükrü Can K., “Akif A., pantolonumu indirmeye çalışıp, ‘ödemeyi bu şekilde yapacağım’ diye saldırdı. Kendimi korumak için balık kasasını elime aldım. Bu suç sayıldı ve hakkımda hapis cezası istendi. Ancak Akif A. hakkında cinsel istismardan takipsizlik kararı verildi. Kendimi korumak dışında hiçbir şey yapmadım. Adaletin yerini bulmasını istiyorum” diye konuştu.

BEYANI YOK SAYILDI

Şükrü Can K’nın avukatı Elif Tuğba Şahin, “Darp edilen müvekkilin bu suçlardan dolayı ceza alabilme ihtimali hukuk adına endişe vericidir. Şüpheli hakkında çocuğun cinsel istismar suçu yönünden delil yetersizliğinden dolayı kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir. Oysaki iki şüphelinin ve yine aynı işyerinde çalışan tanığın beyanlarına göre karar verilmiş ve mağdur beyanı tamamen yok sayılmıştır. Şüpheliler suçtan kurtulmak maksadıyla iddialarda bulunsalar da, bir gerçek vardır ki müvekkil sadece 200 TL alacağı için bu durumlara maruz kalmıştır” dedi.