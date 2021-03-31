İşten atılan işçilere patronun mahallesinde eylem yasağı geldi: "Hani yasalar önünde eşittik?"
Kod-29 ile işten atılan Migros işçileri, Migros patronu Tuncay Özilhan'ın evinin önünde basın açıklaması yapmak isteyince gözaltına alınmışlardı. İşçilerin eylemlerine devam edeceğini açıklaması üzerine Beykoz Kaymakamlığı'nın mahallede 'eylem yasağı' kararı aldığı belirtildi.
Marketler zinciri Migros’un Kocaeli Şekerpınar’daki deposunda çalışırken ücretsiz izne çıkarılan ve Kod 29 ile işten atılan işçiler bir süredir eylemlerine devam ediyor.
Geçtiğimiz gün şirketin sahibi Tuncay Özilhan’ın İstanbul Beykoz’daki villasının önünde eylem yapan Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-Sen) üyesi işçiler, polisin müdahalesiyle gözaltına alınmıştı.
Daha sonra serbest bırakılan işçiler eylemlerine devam edeceklerini açıkladı. Ancak işçiler mahalleye özel gösteri ve yürüyüş yasağı engeliyle karşılaştı.
Medyascope'ta yer alan habere göre, Beykoz Emniyeti’ne bağlı sendikalar masası ve asayiş büro polisleri, DGD-SEN Başkanı Murat Bostancı’yı arayarak Beykoz Kaymakamlığı’nın, Özilhan’ın villasının bulunduğu Çubuklu Mahallesi’nde 15 gün geçerli olacak şekilde gösteri, yürüyüş ve basın açıklaması yapılmasını yasakladığını söyledi.
DGD-SEN Genel Başkanı Bostancı, “Migros depo direnişini durdurmak için tek mahallede eylem yasağı koyuyorlar. TUSİAD Yüksek İstişare Başkanı ve Migros’un bağlı olduğu Anadolu Grubu’nun patronu Tuncay Özilhan için özel karar çıkarıyorlar. Hani yasalar önünde eşittik? Nerede anayasanın 10. maddesi?” ifadeleri ile alınan karara tepki gösterdi.
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