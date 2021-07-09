Paylan: Savcılar ne yazarsanız harekete geçecek?

09 Temmuz 2021 Cuma, 14:45

4. Yargı Paketi, dün gece TBMM’de kabul edildi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, pakette yer alan “somut delil” şartıyle ilgili şunları söyledi:

“Somut delil olmadan siyasetçileri, HDP'lileri tutuklayanlar; ‘O 10 bin dolar değil, çantayla para koyuyordum’ diye itirafta bulunan ve kim olduğunu da çok iyi bildiğiniz kişiye dair bu yargı reformları niye harekete geçirmiyor savcıları? Bu yargı reformlarına ne yazarsanız harekete geçecekler.”