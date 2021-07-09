Paylan: Savcılar ne yazarsanız harekete geçecek?
4. Yargı Paketi'nde yer alan katalog suçlarda aranan “somut delil” şartı, en çok tartışılan düzenleme oldu. HDP'li Paylan; Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, İdris Baluken, Gültan Kışanak’ın tutukluluklarından örnekler vererek, “Somut delil olarak ne var” diye sordu.
4. Yargı Paketi, dün gece TBMM’de kabul edildi.
HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, pakette yer alan “somut delil” şartıyle ilgili şunları söyledi:
“Somut delil olmadan siyasetçileri, HDP'lileri tutuklayanlar; ‘O 10 bin dolar değil, çantayla para koyuyordum’ diye itirafta bulunan ve kim olduğunu da çok iyi bildiğiniz kişiye dair bu yargı reformları niye harekete geçirmiyor savcıları? Bu yargı reformlarına ne yazarsanız harekete geçecekler.”
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