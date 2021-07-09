'Kadının ve çocuğun beyanı esastır, aksini düşünmek alçaklıktır'

09 Temmuz 2021 Cuma, 14:35

TBMM Genel Kurulu’nda dün gece kabul edilen 4. Yargı Paketi’nde katalog suçlarda “somut delil” şartı aranmasına ilişki düzenleme tartışıldı.

BÜLBÜL: YÜZLERCE KİŞİ BIRAKIN SOMUT OLMASINI, DELİL OLMADIĞI HALDE YILLARDIR TUTUKLU

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, “Yüzlerce kişi bırakın somut olmasını, delil olmadığı hâlde yıllardır tutuklu. Kâğıtlara ne yazılırsa yazılsın bu ülkedeki zulüm, eziyet, baskı; antidemokratik yönetim, tek adam rejimi bitmeden bitmez. Hukuk, adalet sistemi; tek adam rejimi bitmeden düzelmez. İstisna olan tutuklamanın esas olduğu bağımsız ve tarafsız bir yargı oluşturmadan yapılan tüm planlar etkisizdir” dedi.

EMİR: HAKİMLER BUNU BİLMİYOR MU?

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Türk Ceza Kanunu genel hükümlerinde tutuklama için somut delil arandığı söyleyerek, şunları söyledi:

“Gereksiz bir madde. Peki, niye söylüyoruz biz bunu hâkimlere? Hâkimler bunu bilmiyor olabilir mi? Elbette biliyorlar ama ülkemizde maalesef, kimin tutuklu olacağına, kimin tutuksuz yargılanacağına saray karar vermektedir ve yargı, sarayın gözünün içine bakarak karar vermek zorundadır. Çünkü yargı bilir ki sarayın istemediği bir karar verirse cezasını sürülmek, görevden alınmak, soruşturma geçirmek olarak ödemek zorundadır. Sarayın istemediği kararları veren hâkimlerin meslekte yükseltilemeyeceği de hepimizin bildiği bir gerçektir.”

“ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI” SUÇUNUN İSTİSNA TUTULMAMASINA TEPKİLER YÜKSELDİ

Genel kurul görüşmelerinde, katalog suçlarda yer alan “çocuğun cinsel istismarı” suçunda da “somut delil” şartı aranacak olması da eleştirildi.

ANTMEN: KADININ VE ÇOCUĞUN BEYANLARI SOMUT DELİLDİR, AKSİNİ UYGULAMAK ALÇAKLIKTIR

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen ise şöyle konuştu:

“Biz Adalet Komisyonunda bas bas bağırdık, ‘bu suçları istisna hâline getirelim, bu suçlarda istisna yapalım’ dedik, ‘Hayır’ dediniz. Kötü uygulayıcılar elinde veya kötü niyetli hâkimler elinde çocuk istismarında ve cinsel suçlarda somut delili nereden bulacaksınız? Ha, ben buradan size söylüyorum. Kadının ve çocuğun beyanları somut delildir. Bunun aksini düşünmek veya uygulamak alçaklıktır.”

BEŞTAŞ: ÇOCUĞUN YAŞAMADIĞI BİR FİİLDEN YALAN ATMASI MÜMKÜN DEĞİL

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, şunları söyledi:

“Somut delil’ dediğinizde, bir tecavüz, taciz, istismar fiilinde somut delil olarak kadının, çocuğun beyanı esas alınmalı. Çocuğun üstün yararı ve kadına dair uluslararası sözleşmeler bunu öngörüyor. Bu uygulamada ‘kadına tecavüz edildiğini ispatlayın’ denilmesi, kadın tarafından, şikâyetçi tarafından korkunç bir şekilde erkekleri yine korumaya yönelecek ve kadına yönelik suçlarda cezasızlığı daha da artıracaktır. Nitekim, erkek ve devlet bir yargı sistemi var.

Bu nedenle, bizim bütün itirazlarımıza rağmen bu suç tipleri ayrıştırılmadı ve bunlarda da somut delil aranacak. Bir çocuğun, 7 yaşında, 5 yaşında, 10 yaşında bir çocuğun, kesinlikle, kendisinin yaşamadığı bir fiili çocuğun yalan atmasının mümkün olmadığı bizzat bilimsel raporlarla ispatlanmıştır. Bir kadın da durup dururken ‘bana tecavüz edildi, istismara uğradım’ demez. Bu nedenle biz bu kanuna ‘evet’ demeyeceğiz.”

Söz konusu düzenleme, itirazlara rağmen istisna konulmadan kabul edildi. Madde, sosyal medyada tepki çekti.