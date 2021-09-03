Pazarcı esnafı: Alışveriş oranı yüzde 70 azaldı

03 Eylül 2021 Cuma, 09:09

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer İl merkezinin ardından ilçe ve beldelerde Pazar yerlerini gezerek, hem pazarcı esnafının hem de vatandaşın sorununu birinci ağızdan dinliyor.

ALIŞVERİŞLER YÜZDE 70 AZALDI

Yıldıztepe pazarını gezen CHP Milletvekili pazarcı esnafının sorunlarını dinledi. Pazarcılar ürünlerdeki girdi maliyetlerinin sürekli artmasının, dolaylı olarak pazardaki fiyatlara yansıdığını, yüksek fiyatlar ve vatandaşın alım gücünün düşük olması nedeniyle de alışveriş oranının geçen yıllara göre yüzde 70 civarında düştüğünü belirttiler.

GÜLLÜK GÜLİSTANLIK GÖSTERMEYE ÇALIŞIYORLAR AMA…

İktidar tarafından ülkede ekonominin güllük gülistanlık gösterilmeye çalışıldığını söyleyen pazarcı esnafı, “Gerçekle gösterilmeye çalışılan arasında çok fark var. Geçen yıllarda yaptığımız satışın ancak yüzde 30’unu yapabiliyoruz. Bu durum, ülkedeki ekonomik krizin hangi boyutlara geldiğini gösteriyor. Vatandaşta para yok” dediler.

PAZARCI SATAMIYOR, VATANDAŞ ALAMIYOR

Üreticilerin girdi maliyetlerindeki artış nedeniyle ürününü yüksek fiyatla satmak zorunda kaldığını, vatandaşın ise alım gücünün zayıf olduğunu için pazara gelip filesini dolduramadığını anlatan pazarcı esnafı, “Biz satamıyoruz, vatandaş alamıyor” diyerek yaşadıkları sorunu özetlediler.

GÜRER’E YOĞUN İLGİ

Vatandaşlar da pazarda karşılaştıkları CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’e yoğun ilgi gösterdiler. Gürer’e halkın her türlü sorununu, TBMM’de gündeme getirdiği için teşekkür eden vatandaşlar, “ ürettiğimiz ürün,beslediğimiz hayvan giderleri arttı.Emekli ve işsiz kalanda gelir daraldı.Bu durumda çarşı pazara çıkacak hal kalmadı” diyerek dert yandılar.

HER YER AYNI

Vatandaşların ve pazarcı esnafının sorununu dinleyen CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise sadece Niğde ve ilçelerinde değil, Türkiye’nin hemen her bölgesinde Pazar yerlerinin benzer sorunlar yaşadığını söyledi. Gürer” Ülkemizin 21.7 büyümesi vatandaşa yansımadı.TÜİK rakamlara takla attırmadı ise çarşı pazarda çiftçi ,esnaf bu büyümeden aldığı pay artışı yansımalı idi ama tam aksi Vatandaşta büyümeden nasibini almamış.Görünen o ki hormonlu büyüme esnaf ,çiftçi,işçi,emekli için bir yarar sağlamamış” diye konuştu.

MALİYET ARTIŞLARI TEZGAHA YANSIYOR

Geçen yıl 2 bin 200 lira olan üre gübresinin bu yıl 4 bin 500 liraya, 2 bin 800 lira olan başka DAP gübrenin fiyatının ise 6 bin 800 liraya çıktığını belirten CHP’li vekil Ömer Fethi Gürer, “Sadece gübredeki fiyat artışı yüzde 100’ün üzerinde. Tohumu, ilacı, mazotu. Yeraltından çıkarılan su için kullanılan elektrik enerjisindeki maliyet artışları ise cabası. Doğal olarak maliyet artışlarındaki fiyat artışı Pazar tezgahına yansıyor. Bu olumsuz tablo, vatandaşı etkiliyor. Ekonomik krizler nedeniyle alım gücü düşen vatandaş, tezgahtaki fahiş fiyat artışları karşısında ürün almakta zorlanıyor. Fiyat artışları o kadar seriye bağlandı ki insanlar bir hafta önce aldığı bir ürünü aynı Pazar yerinde bir hafta sonra aynı fiyata alamıyor” ifadelerini kullandı