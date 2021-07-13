Peaky Blinders oyuncusu Toby Kirkup evinde ölü bulundu
Emmerdale ve Peaky Blinders dizilerinde rol alan 48 yaşındaki oyuncu Toby Kirkup, kollarında karıncalanma ve göğüs ağrısı hissetmesinin ardından yatırıldığı hastaneden eve gönderildikten sonra yaşamını yitirdi.
Peaky Blinders ve Emmerdale'de rol alan aktör Toby Kirkup, kollarında karıncalanma hissi ve göğüs ağrısı yaşadığını bildirmiş, 29 Ağustos'ta Huddersfield Kraliyet Hastanesine yatırılmıştı. Kirkup, aynı gün taburcu edilmiş ve eve gönderilmişti.
Gastrit teşhisi konulmasının ardından taburcu edilen oyuncunun durumu, eve döndüğünde kötüleşti. Kusmaya başladığı ve kalp krizi geçirdiği öğrenilen Kirkup yaşamını yitirdi. Otopsi raporunda da oyuncunun ölümünün doğal nedenlerle olduğu belirtildi.
Adli tıp uzmanı Catherine Toner ise aktörün daha önce uyuşturucu ve alkol sorunları yaşadığını söyledi. Ailesi de tedaviyle ilgili endişeleri olduğunu belirterek ölümünün araştırılmasını istedi.
Kirkup, altıncı ve son sezonunun çekimlerini Mayıs ayında tamamlayan Peaky Blinders'da polis olarak rol almış, dizinin 2020 yılının Ocak ayında devam eden çekimleri, geçen Mart ayında pandemi nedeniyle durdurulmak zorunda kalmıştı.
Huddersfield Üniversitesi'nde drama okuyan Kirkup, yazar, sahne sorumlusu, TV sunucusu ve oyunculuk yapmıştı.
Kirkup, aynı zamanda Shakespeare rollerinin büyük bir hayranıydı. Oyuncu, en son Manchester merkezli Ragged School Drama için Richard III ve Henry V'nin yapımlarında yer aldı.
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