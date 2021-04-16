Peaky Blinders dizisindeki rolüyle tanınan Helen McCrory yaşamını yitirdi
Peaky Blinders dizisindeki rolüyle tanınan aktrist Helen McCrory 52 yaşında kanser hastalığı sebebiyle yaşamını yitirdi.
Peaky Blinders dizisi ile tanınan Helen McCrory, 52 yaşında yaşamını yitirdi. Üç Harry Potter filminde de rol alan McCrory'nin ölüm haberini eşi aktör Damian Lewis, Twitter'da yaptığı paylaşımda duyurdu.
Eşi için "güçlü ve güzel kadın" ifadelerini kullanan Lewis mesajında, ölüm haberi için duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Lewis, sosyal medya hesabından "Yaşadığı gibi öldü, korkusuzca. Onu seviyoruz ve ona sahip olduğumuz için ne kadar şanslı olduğumuzu biliyoruz" mesajını paylaştı.
April 16, 2021
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