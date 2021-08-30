Pegasus tarih vererek uyardı
Pegasus Hava Yolları, 6 Eylül itibarıyla yurt içi seyahatte başlayacak olan PCR testi zorunluluğuyla ilgili duyuruda bulundu.
Pegasus'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye istinaden, yurt içi uçuşlarında aşılı ya da hastalığı geçirmiş olan yolcuların (Bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) herhangi bir test zorunluluğu bulunmadan seyahatlerini yapabildikleri belirtildi.
Açıklamada aşısız olan yolcuların ise 6 Eylül tarihi itibarıyla seyahatlerinden önce 48 saat içinde yapılmış negatif PCR testini ibraz etmesi gerektiği kaydedildi.
Hastalığı geçirmemiş, Covid-19 aşısı bulunmayan ve negatif PCR testi sunmayan yolcuların uçuşa kabul edilmeyeceği ifade edildi.
İlgili Haberler
- Uçak yolculuğu yapacaklar dikkat! THY'den kritik uyarı
Video Haberler
- Tekne battı, arbede çıktı! Yaralılar var
- İzmir'de orman yangını
- Aracının sele kapıldığını görünce gözyaşlarına boğuldu
- Hatalı sollama yapıp motosikletliye böyle çarptı
- TEM'de zincirleme kaza: 5 araç karıştı, 2 yaralı
- Yıldız oyuncunun gözaltı görüntüleri yayınlandı
- Kedi ile yılanın kavgası kamerada
- Özlem Gürses'in sorusu Mehmet Akif Ersoy'u şaşırttı
- Mikrofon arıza çıkarınca Akşener espriyi patlattı
- Antalya'da korkunç an! Minibüs böyle daldı
En Çok Okunan Haberler
- 33 ülke için endişelendiren sözler
- Taliban’dan şaşkına çeviren görüntü!
- Ünlü market zincirinde büyük skandal
- Filenin Sultanları'nın rakibi belli oldu!
- ÖTV indiriminde bayi oyunu
- Bayraktar'ın sözlerine CHP'den ilk yorum
- “Bu hastalık zengin hastalığı”
- Erdoğan'ın MHP ve HDP planı
- Türkiye’nin bugün bir başkomutanı var mı?
- Bayraktar'ın Evi terk et dediği Soylu'nun akrabası