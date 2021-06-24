Pehlivan açıkladı: Peker'in iddialarının ardından savcılar 3 ilde harekete geçti

Barış Pehlivan, kaleme aldığı yazıda çarpıcı bilgileri aktardı. Pehlivan'a göre savcıların İstanbul, Ankara ve Muğla'da soruşturmalar başlattığını belirtti.

Yazarımız Barış Pehlivan yazısında, "Hem videoların çözümleri, hem baroların şikâyetleri hem de açık kaynaklardaki haberler dosyalanmaya başlanmış. Soruşturmaların İstanbul, Ankara ve Muğla’da yapıldığını öğrendim. İçeriklerine dair şu an dışarı bilgi sızdırmamak için uğraşıldığını fark ettim. Belki de bu yüzden UYAP’a bile yüklememişlerdir şu aşamada..." ifadelerini kullandı.

Hep o haklı serzeniş: Görevini yapacak bir savcı aranıyor.

Lağım çukurunu temizlemeye yardımcı olacak yargı sürecinin başlaması gerekiyor.

Duydum ki o savcılar bulunmuş. Sedat Peker’in videolarındaki iddialar ve isimler için birkaç ilde soruşturmalar başlatılmış.

Hem videoların çözümleri, hem baroların şikâyetleri hem de açık kaynaklardaki haberler dosyalanmaya başlanmış. Soruşturmaların İstanbul, Ankara ve Muğla’da yapıldığını öğrendim. İçeriklerine dair şu an dışarı bilgi sızdırmamak için uğraşıldığını fark ettim. Belki de bu yüzden UYAP’a bile yüklememişlerdir şu aşamada...

Nereye evrilir bu soruşturmalar, ileride göreceğiz.

Hani kulaktan kulağa fısıldanan “Erdoğan bu rüzgârı Temiz Eller Operasyonu yaparak lehine çevirir” tezi mi gerçekleşir, bilmiyorum.

Neyse...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün kısa süre önce yaptığı bir açıklamayla bitireyim:

“Elbette soruşturmada esas olan gizliliktir ama bu gizlilik, hakikati toplumdan kaçırmak anlamı taşımaz. Bu sürecin amacı bir yanda kişi şeref, onur ve haysiyetini korumak, diğer yanda soruşturmanın somut delile dayalı olarak etkili yürütülmesini sağlamaktır. Bir suç iddiasını ve işin aslını araştıracak olan savcılarımızdır.”