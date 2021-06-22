Sedat Peker'den yeni 'kokain' iddiası: Süleyman Soylu'ya yakın grubun elemanları...

22 Haziran 2021 Salı, 21:16

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Twitter hesabından yeni paylaşımlarda bulundu.

Peker, önümüzdeki günlerde, kokainlerin lüks rezidanslarda orta ölçekli torbacılara nasıl satıldığını anlatacağını duyurarak; bu kişilerin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yakın gruplar olduğunu iddia etti.

Peker, paylaşımında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef alarak, "Devamlı şu kadar kokain yakaladık, bu kadar kokain yakaladık diyor ya; ben size bu kokainlerin yerine diş sağlığıyla ilgili maddelerin nasıl imha edildiğini bu kokainlerin ise Avcılar bölgesindeki rezidanslar başta olmak üzere şehrin içindeki bazı lüks rezidanslardaki dairelerde, orta ölçekli torbacılara nasıl satıldığını önümüzdeki günlerde ispatlarıyla, keyifle anlatacağım" dedi.



Peker'in paylaşımları şu şekilde: