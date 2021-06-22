Sedat Peker'den yeni 'kokain' iddiası: Süleyman Soylu'ya yakın grubun elemanları...
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, sosyal medya hesabından kokain ile ilgili yeni iddialarda bulundu, "Önümüzdeki günlerde ispatlarıyla, keyifle anlatacağım" diyen Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu da hedef aldı.
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Twitter hesabından yeni paylaşımlarda bulundu.
Peker, önümüzdeki günlerde, kokainlerin lüks rezidanslarda orta ölçekli torbacılara nasıl satıldığını anlatacağını duyurarak; bu kişilerin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yakın gruplar olduğunu iddia etti.
Peker, paylaşımında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef alarak, "Devamlı şu kadar kokain yakaladık, bu kadar kokain yakaladık diyor ya; ben size bu kokainlerin yerine diş sağlığıyla ilgili maddelerin nasıl imha edildiğini bu kokainlerin ise Avcılar bölgesindeki rezidanslar başta olmak üzere şehrin içindeki bazı lüks rezidanslardaki dairelerde, orta ölçekli torbacılara nasıl satıldığını önümüzdeki günlerde ispatlarıyla, keyifle anlatacağım" dedi.
Peker'in paylaşımları şu şekilde:
- 1-40 yaşından küçük kardeşlerim, süslü sülü devamlı şu kadar kokain yakaladık, bu kadar kokain yakaladık diyor ya; ben size bu kokainlerin yerine diş sağlığıyla ilgili maddelerin nasıl imha edildiğini...
- 2-...bu kokainlerin ise Avcılar bölgesindeki rezidanslar başta olmak üzere şehrin içindeki bazı lüks rezidanslardaki dairelerde, orta ölçekli torbacılara nasıl satıldığını önümüzdeki günlerde ispatlarıyla, keyifle anlatacağım. Bunları yapanlar kim mi?
- 3-Tabi ki süslü sülüye yakın grupların elemanları.Ben tüm bunları size umutlarınızı yitirin diye anlatmıyorum. Bir gün siz ülkenin yönetimini ele aldığınızda, bu namuzsuzluklarla nasıl baş edeceğinizi öğretmek için anlatıyorum.
- 4-40 yaşından küçük kardeşlerim, bana devamlı namus sözü verdiğimi hatırlatacağınıza, akit yaptığımızı hatırlatacağınıza, siz de akitinize sadık kalın. Zamanınızın bir çoğunu fuzuli işlerde geçiriyorsunuz.
- 5-Bizim akitimize göre siz benim ifşa ettiğim suçları takip edecektiniz. Bunlarla ilgili muhalefete ve namus sahibi olan basın kuruluşlarına baskı yapacaktınız. Ben de size akitimizi hatırlatmak isterim. Siz de verdiğiniz sözü tutun.
- 6-Ben dahil 40 yaşından büyüklerden bir şey olmaz diye devamlı söylüyorum ya, bunun en büyük ispatı hem mevcut iktidarı destekleyenlerin, hem de muhalif olanların içindeki 40 yaş üstünün açıklamaları ve kendi aralarındaki tartışmalarıdır.'
Video Haberler
- Şah kartalının yılan avı görüntülendi
- Garantili kupon operasyonu: 17 gözaltı
- Kartal Sahil'de feci kaza! Bir anda kendini yerde buldu
- At Floransa'nın ünlü meydanını birbirine kattı
- Baskın anı kamerada! Ceza yağdı
- İstanbul'daki deprem anları kameraya böyle yansıdı
- Didim Belediye Başkanı Atabay'a saldırının görüntüleri
- İstanbul'daki deprem anı kamerada
- Korkunç an kamerada! At arabasının altında kaldı
- Berdan Mardini'nin eski eşine saldırı kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Dündar'dan Özdil'e: Yazıklar olsun, mezarıma gelme
- Uğur Dündar'dan üzen haber
- AKP, 2023 seçimleri için endişeli
- Erdoğan'ın sözlerine tepkiler sürüyor
- CHP'li Belediye Başkanı'na saldırı
- MetroPOLL Araştırma 'AKP'den kopar' deyip oranı verdi
- İşte Sergen Yalçın'la iplerin kopma nedeni
- Özgür Demirtaş'tan, Emrah'a tepki
- Hemşirenin 'müzik yasağı' paylaşımına gözaltı
- İHA muhabirine saldırı