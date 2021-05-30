Peker: "Bir dahaki videoda konuşacağız Tayyip ağabey"

30 Mayıs 2021 Pazar, 10:13

Hakkında "organize suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmak" suçlamasıyla soruşturma başlatılan Sedat Peker, 8. videosunu yayınladı.

Peker, yeni videosunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslendi. “Tayyip ağabey” diye seslenen Peker, bir sonraki videosunda Erdoğan ile olan geçmişini anlatacağını söyledi.

Peker, “Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip abi, uluslararası bir komplo olduğunu, bunun merkezinde benim olduğumu isim vermeden anlattı. Devlet, bulup getirir. Orada bir sıkıntımız yok. Beni bulup getirmek gerçekleri değiştirecek mi Tayyip abi” dedi.

Peker şunları söyledi:

“O zaman ben uluslararası ajansam, bundan sonraki videoyu da Tayyip abi, kardeş olarak oturup ben sizin karşınızda anlatacağım. Ne zaman tanıştık, ne zaman görüştük. Ne bir eksik ne bir fazla.

Silahı buraya koyacağız. İki tane müfettiş, yalan makinası. Yalan makinelerinin yüzde 1.5 yanılma payı var o yüzden mahkemelerde kullanılmıyor. Ben doğru söylesem yine ötse de ben kafama sıkacağım.

Madem ki ben ajanım, ajan olduk... Bir özür bekledim abi ya. Bütün olanları anlattık her şey ortada. Bütün bunları halk biliyor. Sana anlatmıyorlar bir sen bilmiyorsun. Çevreni sarmışlar, bir sen bilmiyorsun.

Ben vatan haini değilim bunu en iyi sen biliyorsun. Senin hiçbir gücün yokken ben vardım onların hiçbiri yoktu. Alkış beklemedim, ön planda olmadım elimden ne geliyorsa onu da yaptım. Bir dahaki videoda konuşacağız Tayyip ağabey. Beraber baş başa, abi kardeş. İnsanlar dinleyecek. Helalleşeceğiz abi.”