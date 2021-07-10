Peker vurdukça Soylu güçleniyor mu? Yetkin'den dikkat çeken yazı

10 Temmuz 2021 Cumartesi, 11:20

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye olan bağımlılığın da işlendiği yazıda dikkat çeken değerlendirmeler yer aldı. Murat Yetkin yazısında, "Türk siyasetinin yaşayan en sonuç alan taktikçisi olarak gördüğüm Bahçeli, hiçbir zaman karşısına tak bir taleple çıkmıyor; bir alabileceği bir da almasının Erdoğan’a çok zarar vereceği taleple çıkıyor; ilkini alırken ikincisinde bağımlılığını artıyor" ifadelerine yer verdi.

Devlet Bahçeli'nin çıkışlarıyla Erdoğan'ı zor durumda bıraktığını aktaran Yetkin, "Bu günlerde alamayacak olsa da bastırdığı konu, Erdoğan Kürt oylarına bu kadar muhtaçken HDP’nin kapatılması ve Avrupa Birliğine bu kadar muhtaçken Anayasa Mahkemesinin budanması konusudur. Alabileceğini Soylu’yu yerinde tutarak almış görülüyor; bunun sonucu MHP’nin sadece İçişleri değil, devlet bürokrasisindeki ağırlığının artması olacaktır" dedi.

PEKER VURDUKÇA SOYLU NASIL GÜÇLENİYOR

Sedat Peker'in iddiaları sonrası AKP içinde bile rahatsızlıkların olduğunu belirten Murat Yetkin, buna rağmen Soylu'nun Bahçeli sayesinde güç kazandığını aktardı. Yetkin, "Yani, ‘Nasıl oluyor da Peker vurdukça Soylu güçleniyor? ’ sorusunun cevabı, ‘Bahçeli’ ve ‘Cumhur İttifakının devamı sayesinde’ olarak verilebilir” sonucuna vardı.

Murat Yetkin'in yazısının tamamı için tıklayınız.