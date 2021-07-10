Adalet Bakanı Gül’ün karşı çıktığı bazı düzenlemeleri içeren ‘torba teklif’ mecliste

10 Temmuz 2021 Cumartesi, 04:00

15 Temmuz darbe girişimden sonra uygulanmaya başlayan OHAL’in ardından üç yıl süreyle yaşama geçirilen ve 31 Temmuz’da süresi dolacak olan yasal düzenleme AKP’yi “ikiye böldü.” Düzenlemeyle ilgili teklif, dün itibarıyla TBMM’ye sunulurken, teklifin daha önce AKP MYK’de de tartışmalara neden olduğu belirtiliyor.

Kabinede Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün, “düzenlemenin uzatılmamasını” istediği, görüşünü de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ilettiğine dikkat çekilirken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ise Gül’e karşı “düzenlemenin terörle mücadele için önemli olduğu” gerekçesiyle, Erdoğan ile görüşerek, “hamle yaptığına” dikkat çekiliyor. AKP’de şimdi OHAL sonrası yasal düzenlemelerin üç yıl süreyle bir kez daha uzatılmasına yönelik tartışmada “Soylu ve ekibinin kazandığı” değerlendirmeleri yapılıyor.

Suç örgütü lideri Sedat Peker’in, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili iddiaları sonrasında, AKP içinde “Soylu’ya yönelik istifa sesleri” yükselmişti, “Soylu yalnız kaldı” yorumları yapılmıştı. Ancak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, salı günkü partisinin grup toplantısında “Kim demiş Soylu yalnız diye” çıkışında bulunarak “AKP’ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mesaj göndermişti.”

‘ARALARI DÜZELDİ’

Bahçeli’nin açıklaması sonrasında Soylu ile Erdoğan’ın da “arasının düzeldiğine” dikkat çekiliyor. AKP’de, dün itibarıyla TBMM’ye sunulan OHAL sonrası yasal düzenlemeleri öngören teklifin de Soylu’nun istediği maddeler içerdiği belirtilyor.

AKP içindeki bir grubun, “2023 seçimlerine az bir süre kala OHAL sonrası düzenlemelerin 31 Temmuz sonrasında da üç yıl süreyle uzatılacak olmasının, iktidara “bir yarar sağlamayacağı” görüşünü savunduğu dillendirilirken, bu ekip içinde Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün de olduğu belirtiliyor. Bakan Gül’ün, “AKP iktidarının bir yanda yargı alanında reform olarak nitelendirilen atılımları yaparken diğer yanda OHAL sonrası yasal düzenlemeyi uzatmak istemesinin bir çelişki olacağı” görüşüne sahip olduğu dile getiriliyor. Gül’ün, bu görüşünü Erdoğan ile paylaştığı, buna karşılık Soylu’nun, “söz konusu düzenlemenin terörle mücadele için hayati önemde olduğundan” hareketle, “Gül ve ekibine karşı çıktığı” ifade ediliyor.

Teklifin Meclis’e sunulmasıyla birlikte de AKP içinde “Soylu ve ekibi kazandı” değerlendirmeleri yapılıyor. Cumhur İttifakı paydaşı MHP’nin, kırmızı çizgisinin “terörle mücadele” olduğuna dikkat çekilirken Soylu’nun da bu nedenle “en büyük desteği MHP’de bulduğu” ifade ediliyor.