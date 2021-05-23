Sedat Peker'in videosu sonrası Pervin Buldan ve Eren Keskin'den açıklama

23 Mayıs 2021 Pazar, 13:32

Sedat Peker’in bugünkü videosunda Savaş Buldan’ın da aralarında bulunduğu iş insanlarının Mehmet Ağar tarafından öldürüldüğünü iddia etmesinin ardından HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan açıklama yaptı.

Buldan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yıllardır hep söyledik şimdi yine söylüyoruz. Savaş Buldan ve arkadaşları Devleti yönetenler tarafından öldürüldü. Cinayeti işleyenler göstermelik yargılandı ve beraat etti. Şimdi yeniden başa dönüyoruz ve yargılanmaları için girişimde bulunacağız."

Peker'in iddiası sonrası İHD Eş Genel Başkanı Eren Keskin de kısa bir açıklama yaptı. Keskin, "Şimdi cevap verin gözaltında kaybedilenlerin ailelerine. Mehmet Ağar, Korkut Eken, Tansu Çiller, bak en yakınızda ki kişi anlatıyor!!" ifadelerini kullandı.

PEKER NE DEMİŞTİ?

Sedat Peker, bugün yayınladığı 7. videodaki konuşmasında, 90'lı yıllarda işlenen kimi faili meçhul cinayetler için dönemin Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar’ı işaret edip şöyle demişti:

"Emniyet Müdürlüğü döneminde Behçet Cantürk, Hüseyin Baybaşin, Savaş Buldan uyuşturucu işi yapıyorlardı. Hepsinden para aldı. En son siyasete girdi. Hayali cumhurbaşkanlığıydı. Adam oraya çıkarken geçmişi temizlemek için Tansu Hanım’ı (Çiller) ikna etti. Milli Güvenlik Konseyi’ne sunum yaptı. Milli Güvenlik Konseyi’nde ‘devletler kendi gelecekleri için bu tip eylemler yapabilir’ diye sözlü karar çıkarıp başladılar hepsini öldürmeye. Vatan millet için değil kendi geçmişini temizlemek için yaptı"