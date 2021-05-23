Peker'in adını verdiği Falyalı konuştu: Ne Binali Bey'i ne de oğlunu tanıyorum

23 Mayıs 2021 Pazar, 14:20

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in son videosunda bahsettiği ve KKTC'de illegal faaliyetlerde bulunduğu iddia edilen Halil Falyalı, Cüneyt Özdemir'in canlı yayınında konuştu.

Peker tarafından hakkında dile getirilen iddialara yanıt veren Falyalı, "Ne Binali Bey'i ne de Binali Bey'in oğlunu, hiçbirini tanımıyorum. Hiçbir şekilde yan yana gelmedik. Telefon kayıtlarına bakılsın diyorlar, baksınlar" dedi.

"Kimsenin yapığı açıklama, bilmem ne bizi hiç bağlamaz. Bundan sonra da var olacağız. Siyasetçilerle görüşüyoruz, doğrudur hepsiyle görüşüyoruz. Sağcısıyla da görüşüyoruz solcusuyla da, iktidarıyla da" diyen Falyalı, "Hiçbir zaman uyuşturucu faaliyetinde bulunmadık, tavsip de etmedik. Bu sözlere çok üzüldüm. Kaydım da yok. Vergi veriyoruz biz burada, her şeyimiz yasal. Hiçbir casinonun kapısında da güvenlik görevlisi olarak çalışmadık. Kıbrıs'ta ilk Ferrari'yi ben aldım" ifadelerini kullandı.

"HEPSİNİN SES KAYDI VAR"

Sedat Peker'le şahsen tanışmadığını söyleyen Falyalı, "Bir dönem Kıbrıs'a geldi ancak görüşmedik, hiçbir zaman iletişimim olmadı. Bu konuyla ilgili başka bir şey konuşmayacağım. Bizim yerimiz de yurdumuz da belli. Ben anlam veremedim bunlara gerçekten" ifadelerine yer verdi.

Falyalı, sözlerinin devamında şöyle konuştu:

"Türkiye'de bazı medya kuruluşları beni bahis işi yaptığım için beni bahis baronu ilan etti. İllegal bir şekilde polise beni yasa dışı ve bahis baronu olarak yansıttılar. Türkiye'den bir gazeteci bunları bana açık açık söyledi. Hepsinin ses kaydı da var. Türkiye'de imkanlar dahilinde bahis almıyoruz. Yalnızca lisanslı ülkelerde, hangi ülkenin bahis lisansını alıyorsanız o ülkede oynatabiliyorsanız. Birileri yine para istiyorsa dosya yapmıştır, bilgim yok. Kimse kendi içindeki hesaplaşmalar için ülkemizi alet etmesin"