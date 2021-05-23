Peker'in iddiaları KKTC'yi de sarstı: Yargı göreve davet edildi

23 Mayıs 2021 Pazar, 15:01

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in yayınladığı videolarda dile getirdiği iddialar Kıbrıs'ta da gündeme taşındı. Peker, 1990'lı yıllarda katledilen Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı'yla ilgili, "Sonraki videolarda sayın derin devletimizin başı ile 1996'da Kıbrıs'ta faili meçhul bir şekilde öldürülen Kutlu Adalı'yı konuşacağız ama Korkut Eken'i de alıp üçümüz konuşacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Duvar'ın aktardığına göre; Peker’in Adalı'yla ilgili açıklamaları Kıbrıs’ta basının ve siyaset dünyasının tepkisini çekti. Adalı’nın eşi İlkay Adalı, Peker’in iddialarının 'gerçeklere ışık tutup tutmayacağını merak ettiğini' söyledi. İlkay, söz konusu haberi "Gerçekler mi acaba, merak ettik” notuyla paylaştı.

ESKİ BAŞBAKANDAN SORUŞTURMA ÇAĞRISI

Yenidüzen gazetesinin eski yöneticilerinden olan, KKTC’nin eski başbakanı Özkan Yorgancıoğlu “Yeniden gündem olması gerektiğine inanıyorum. Tüm faili meçhullerle ilgi soruşturmalar yapılmalı” mesajını verdi. Yorgancıoğlu, “Bütünlüklü bir soruşturmanın yapılması ve kimsenin (suikastlere) yeltenemeyeceği bir ortamın yaratılması gerektiğine inanıyorum. Demokrasiye inanan herkes dilerim ortak bir tavır geliştirirler ve failler ortaya çıkar” dedi.

'SONUÇ ALINMASI İÇİN BASKI YAPILMALI'

Eski başbakan yardımcısı ve Halkın Partisi lideri Kudret Özersay da, KKTC yargısını göreve davet etti. “Gazeteci Kutlu Adalı’nın faili meçhul cinayeti insan hakları ve basın özgürlüğü açısından ülkemizde kara bir lekedir” diyen Özersay, şöyle konuştu: "Polis ve savcılığın yeni bilgi ve itirafları yakından takip etmesi ve dosyayı güncelleyerek sonuçlandırmaya çalışması gerekir. Bu ülkede insan haklarını ve demokrasiyi önemseyen herkesin bu konuyu takip etmesi, sonuç alınması için baskı koyması önemlidir."

TÜRKİYE SUÇLU BULUNMUŞTU

Kıbrıslı basın emekçisi Adalı, 1996 yılında Kıbrıs’ın kuzeyinde bulunan, Ortodoks dünyası için büyük önem arz eden Aziz Barnabas Kilisesi’ne silahlı baskın düzenlenmesi sonrasında paha biçilemez ikonaların çalınması olayı üzerinde durmuş ve birçok sorunun yanıtsız kaldığına işaret etmişti.

1970’li yılların başında Kıbrıslı Türk lider Rauf Denktaş’a yakın duran, sonraki dönemdeyse muhalif yazılarıyla tanınan Yenidüzen gazetesi yazarı Adalı, Kıbrıs gündemine damgasını vuran yazısı sonrasında evinin önünde suikasta uğradı. Dönemin KKTC başbakanı Hakkı Atun, cinayetle ilgili ‘askeri operasyon’ açıklamasında bulundu. Suikast ile ilgili olarak Kıbrıs basını ‘derin devlet’ konusu üzerinde durdu. 2000’li yıllarda Adalı'nın cinayeti, eşi İlkay Adalı tarafından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşınmış ve dava sonucunda Türkiye suçlu bulunmuştu.