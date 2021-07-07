Peker'den Soylu'ya Bahçeli göndermesi: Kendine destekçi buluyormuş gibi görünsen de...

07 Temmuz 2021 Çarşamba, 22:43

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in bugün Twitter üzerinden yaptığı sosyal medya paylaşımlarında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bahsederken kullandığı bir ifade dikkat çekti.

Peker, paylaşımlarında yarın atacağı tweetlere dikkat çekip bir kez daha Soylu'yu hedef alırken "Fındık kadar aklınla seni cumhurbaşkanı olacağına inandıran kişiler de yanında olacak" deyip şu ifadeleri kullandı:

"Senin küçük aklın bu olaylar karşısında çünkü ısıya dayanmaz, error verir. Her ne kadar kendine destekçi buluyormuş gibi görünsen de, gelecek aylarda seni destekleyecek kimseyi bulamayacaksın. Cumhurbaşkanlığı hayalinden vazgeç. Seni kim desteklerse desteklesin, yüce divana gideceksin ve cezaevine gireceksin."





BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

Peker'in bu sözleri akıllara Bahçeli'nin bu haftaki grup toplantısında Soylu'ya açık desteğini vurguladığı sözleri getirdi. Bahçeli, grup konuşmasında son dönemde yeniden hakkında 'istifa' edeceği yönünde iddialar ortaya atılan Soylu'ya yönelik desteğini şu sözlerle dile getirmişti:

"Terörle mücadele alanında ismini altın harflerle yazdıracak İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya yapılan itibar suikastlarını, siyasi linç girişimlerini, zulme varan isnatları kaygıyla izlediğimizi, asla ama asla kabul etmediğimizi tarihe not olarak düşmek istiyorum.

Kim demiş Sayın Soylu yalnız diye? Kim demiş Sayın Soylu kimsesiz diye? Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı görevini vatan ve millet sevgisiyle yerine getiren, gece demeden gündüz demeden bölücü terörle mücadele eden mert ve milletperver bir devlet adamıdır.

Terörle mücadeleyi dağda taşta, sınır içinde sınır ötesinde cesaretle yürüten bir hükümeti, bir bakanı, topyekûn tüm güvenlik güçlerimizi ama, ancak, fakat demeden önşartsız destekledik, bundan sonra da destekleyeceğiz."