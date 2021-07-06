Son dakika... Devlet Bahçeli, Süleyman Soylu'ya övgüler yağdırdı

06 Temmuz 2021 Salı, 10:40

Bahçeli'nin açıklamasından öne çıkan satır başları:

Gerçekten de milli sinemanın en önemli görevi Türk milletinin öz değerlerini yakalamak ve beyaz perdeden bu değerleri yansıtmaktır. Kartal Tibet milletimizin takdirini kazanmıştır. Milli hafızalara kazınan sayın Tibet son yolculuğuna uğurlanmıştır. Elbette Yeşilçam'a damga vuran sayın Kartal Tibet'e Allah'tan rahmet diliyorum. Bu vesileyle sinema sektöründe yaşanan sorunların çözümü hususunda atılacak her adıma, yapılacak her iyi niyetli girişime destek vereceğimizi buradan belirtmek istiyorum.

KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALDI

Zillet İttifakı ile ayrıyız, gayrıyız, uzağız. Çünkü yalancı, inkarcı değiliz. Çünkü gece başka gündüz başka değiliz.

İstanbul Sözleşmesi'nin çarpıtılması, İstanbul Kanal'ı hedef alan bayağı saldırılar ve Katarlı öğrencilerin sınavsız üniversite okuyacaklarına yönelik kara propagandalar Türkiye'yi zor duruma sokmaya yönelik taktik adımlardır. Kılıçdaroğlu, Tank Palet fabrikasını sattılar yalanını söylüyor. Yardımcısı Öztrak, daha geçen hafta basının karşısına çıkıp 'Ne satması?' diyor. Bunlar gerçekten yalancının daniskasıdır.

Kılıçdaroğlu, paylaştığı bir videoda 'beni hapse atmak istiyorlar' diye yakınıyor. Oysa hakkında düzenlenip, TBMM'ye gönderilen fezlekelerin içeriğinden hiç bahsetmiyor. Buna hiç cesaret edemiyor. Kılıçdaroğlu, mağduriyet pozlarını bıraksın da, hangi sözlerinin, hangi eylemlerinin kanunlarla çeliştiğini düşünsün. Türk mahkemelerinin önünde herkes eşittir. Görevi ve taşıdığı ünvanı ne olursa olsun, hiç kimse hukuktan üstün değildir. Geçen hafta 21 milletvekilini kapsamına alan fezlekeler TBMM'ye intikal etmiştir. Gazi meclis, suçun barınağı, suçluların sığınağı, kanun kaçaklarının meskeni ve mekanı olamaz. Fezlekeler bir an önce Genel Kurul'a getirilmeli.

'SÖZ VERİYORUM İLK KEZ CHP'YE DESTEK VERECEĞİZ'

Kılıçdaroğlu, bir ara yollara düşüp adalet arıyordu. Akılsız başının ceremesini ayaklarını çekiyordu. İşte fırsat, işte ortam. Saklayacağı, gizleyeceği, utanacağı ilişkiler ağı bulunmuyorsa çıksın mahkeme karşısına versin suçlamaların hesabını. Dolandırıcı Tosuncuk nasıl bedel ödeyecekse, Kılıçdaroğlu da ödesin. Kılıçdaroğlu kendine güveniyorsa dokunulmazlığın kaldırılmasına bizzat kendisi ön ayak olmalı. Söz veriyorum ilk kez CHP'ye destek vereceğiz.

Biz şerefli Cumhuriyet Savcılarına güveniyoruz. Bağımsız yargı zamanı geldiğinde her insana lazımdır. Hukuka deli gömleği giydirmek kimsenin harcı değildir. Ellerine şehitlerimizin kanları bulaşan, PKK'nın tasması boğazına geçen HDP'li vekillerin fezlekelerinin görüşülmesi neden gecikmektedir? Daha ne olacaktır? TBMM Başkanı'nı göreve davet ediyorum. Karma Komisyonu sorumluluğu ifa etmeye çağrıyorum.

AYM'YE 'GERGERLİOĞLU' TEPKİSİ

Anayasa Mahkemesi HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu bireysel başvurusunda hak ihlali hükmederek tahliyesini istemiştir. PKK propagandası yaptığından dolayı 96 gündür Sincan cezaevinde bulunan söz konusu karanlık şahsın, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğinde AYM karar vermiştir. Yani CHP'li Berberlioğlu gibi Gergerlioğlu'na da milletvekilliğine dönüş yolu açılmıştır. Terör propagandası nasıl oluyor da, hak ihlali olarak değerlendiriliyor? Bununla birlikte günü geldiğinde dağdaki eşkıya için de hak ihlali kararı verilecek midir?

Anayasa Mahkemesi bölücüler lehine hak ihlaline hükmederken, devletimizin, milletimizin, şehitlerimizin tartışılmaz hak ve tarihi çıkarlarını gasp ettiğinin farkına ve bilincine ne zaman varmayı planlıyor? Anayasa Mahkemesi bu tür davalara terör örgütlerinin hücre evinden ya da mağara deliklerinden mi bakıyor? Ne hakkı, neyin ihlali? Ne zamandır hainin hakkı oluyormuş? Genel Kurul'da dokunulmazlıkların kaldırılması ile ilgili tezkereye MHP milletvekilleri tam kadro ile evet diyecektir. PKK'nın siyaset kolu olanlara sessiz kalamayız. Hukuk kararını versin, sonucu ne olursa olsun biz de saygılı duyalım ancak hiç kimse bölücülerin hak ihlalina maruz kaldıklarını iddia etmesin.



AKŞENER'E TEPKİ

İP'in başkanı anlaşılan yine bilye dağıtmış... İP Başkanı, bizim ve AK Parti'nin HDP'yi şeytanlaştırdığını ifade etmiş. Bu bayan HDP'nin zaten şeytan olduğunu bilmiyor mu? Şeytana açık yada gizli destek çıkmak, bir defa ayan beyan günahkarlıktır. İP'nin HDP'nin dibinde ne işi vardır? İP Başkanı bu iddiasını ispat etmek zorundadır. Kandil ve Pensilyanya arasında İP'ten köprü kuranlar bunun bedelini ağır ödeyecektir.

Kürt'ten terörist olmaz! Kürde terörist denmez. Terörist PKK'dır, FETÖ'dür, DEAŞ'tır, DHKP-C'dir. Kürt kökenli kardeşlerimin terörle hiçbir bağlantısı yoktur, var diyen varsa vatan hainidir. İP Başkanı Kürt kardeşlerimizden özür dilemelidir.

SOYLU'YA DESTEK VERDİ

Bilhassa terörle mücadele alanında ismini altın harflerle yazdıracak İçişleri Bakanımız sayın Süleyman Soylu'ya yapılan itibar suikastlerini, siyasi linç girişimlerini kaygıyla asla ama asla kabul etmediğimizi tarihe not olarak düşmek istiyorum. Kim demiş sayın Soylu yalnız diye? Kim demiş sayın Soylu kimsesiz diye? Türkiye Cumhuriyetinin İçişleri Bakanı görevini vatan ve millet sevgisiyle yerine getiren, gece gündüz demeden bölücü terörle mücadele eden mert ve millet perver bir devlet adamıdır. Hakkında ne söylenirse söylensin bizim bölücüler ile iş tutan, terör örgütlerine hayranlık besleyen odaklara aldırış etmemiz mümkün değildir. MHP ve Cumhur İttifakı kararını çoktan vermiştir. Biz 1000 yıllık kardeşliğin safındayız.