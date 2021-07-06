Bahçeli sahip çıktı Soylu teşekkür etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından MHP lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından MHP lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.
Devlet Bahçeli, partisinin bugünkü Meclis toplantısında konuştu. Konuşmasında Süleyman Soylu'dan övgüyle bahseden Bahçeli, "Kim demiş sayın Soylu kimsesiz diye? Türkiye Cumhuriyetinin İçişleri Bakanı görevini vatan ve millet sevgisiyle yerine getiren mert bir devlet adamıdır" ifadelerini kullandı.
Bahçeli'ye Twitter hesabından teşekkür eden Soylu ise "Devletimizin terörle mücadele azim ve kararlılığına,kahraman güvenlik güçlerimize,edeben ifade ederim ki şahsıma ve mücadele arkadaşlarıma, büyüğümüz Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sn.Dr. Devlet Bahçeli’ye güven ve inancı için minnet ve şükran duyuyorum. Allah razı olsun" diye belirtti.
Devletimizin terörle mücadele azim ve kararlılığına,kahraman güvenlik güçlerimize,edeben ifade ederim ki şahsıma ve mücadele arkadaşlarıma, büyüğümüz Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sn.Dr. Devlet Bahçeli’ye güven ve inancı için minnet ve şükran duyuyorum.Allah razı olsun— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) July 6, 2021
İLK ÖNCE BAHÇELİ SAHİP ÇIKMIŞTI
Öte yandan Bahçeli, hakkında organize suç örgütü yöneticisi olduğu iddiasıyla soruşturma başlatılan Sedat Peker’in iddialarının hedefindeki Soylu'ya ilk sahip çıkan isimlerden olmuştu. 25 Mayıs'ta, yine partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, "İçişleri Bakanı yalnız değildir" demişti.
Bahçeli'nin açıklamalarının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da AKP'nin grup toplantısında Soylu'ya destek vermişti.
Benzer bir durumun yaşanması üzerine Erdoğan'ın yarınki grup toplantısında Soylu hakkında ne konuşacağı merak konusu oldu.
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