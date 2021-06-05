Pelikan üyesi Hilal Kaplan'dan Serdar Ekşioğlu açıklaması

05 Haziran 2021 Cumartesi, 19:07

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker bugün youtube hesabından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeğeni ile evli olan Serdar Ekşioğlu ile telefon görüşmesini sosyal medya hesabından yayınladı.

İkili arasında geçen görüşmede Serdar Ekşioğlu, hükümete yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan'ın eşi Süheyb Öğüt ile görüşmesini şöyle aktarıyor;

Serdar Ekşioğlu: Reisim Pelikan'a girme

Sedat Peker: Onlar da işin içinde nasıl girmeyeyim?

Serdar Ekşioğlu: Pelikan'ın başı Süheyb'i aradım ben Hilal'in kocası var ya...

Sedat Peker: O benimle görüşmek istemiş zaten

Ekşioğlu: Reisim ben görüşeyim mi Süheyb'le

Peker: Görüşsen ne diyecek ki?

Ekşioğlu: Ben Feyza'yla görüştüm Hilal'in yardımcısı

Peker'in bu paylaşımının ardından Kaplan'dan, Serdar Ekşioğlu'na yanıt geldi.

Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Serdar Ekşi denen yalancı ile “alakamız” şudur

Kendisi Taha Ün ile yakındır. O yüzden bu videoda hakkımızda söylediklerinin Taha Ün-Davutoğlu ekibi kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Eşimle cepte görüştüğü tarihi açıklasın;HTS kayıtlarını talep edeceğiz & iftiradan dava açacağız"

Serdar Ekşi denen yalancı ile “alakamız” şudur????



Kendisi Taha Ün ile yakındır. O yüzden bu videoda hakkımızda söylediklerinin Taha Ün-Davutoğlu ekibi kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Eşimle cepte görüştüğü tarihi açıklasın;HTS kayıtlarını talep edeceğiz & iftiradan dava açacağız https://t.co/9bQvdAcfOP — Hilâl Kaplan (@hilal_kaplan) June 5, 2021

"Serdar Ekşi denen yalancı iki yıl önce araya binbir ricacı koyarak eşimle bir defa görüşmüş. Eşim nasıl bir tip olduğunu anlayınca telefonundan dahi engellemiş. Şimdi çıkmış geçen hafta görüştüm diye yalan uyduruyor. Mahkemede hesaplaşacağız"