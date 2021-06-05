Peker'den yeni video

05 Haziran 2021 Cumartesi, 17:23

Hakkında organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle soruşturma açılan Sedat Peker, sosyal medya hesabından yeni bir video paylaştı.





Sedat Peker'in yayınladığı yeni videoda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hısmı iş insanı Serdar Ekşioğlu ile olan konuşması yer aldı.

Peker paylaştığı videoya, "Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip abinin yeğeninin kocası Lazoil petrol dağıtım şirketinin sahibi Serdar Ekşi’nin (Ekşioğlu) karakolda milletvekilinin dövülme hadisesinin ve Suriye'ye giden askeri malzemelerle ilgili yaptığım telefon görüşmesi" notunu düştü.

Peker devamında, "Serdar Ekşi ne demiştim... Dik duracağız. Sen benle görüşüp sonrasında aleyhimde yapılan çalışmalara ortaklık ettin. Yaptığın her şeyi biliyorum, görüşeceğiz. Biz hepimiz aileyiz her suçta beraberiz" ifadelerini kullandı.

Suriye'ye gönderilen silahlar iddiasıyla ilgili konuşan Peker, Ekşioğlu'na, "Biz 4 TIR yolluyorduk 4 TIR da onlar yolluyordu. Onlar Suriye'de başka yerlere veriyordu. Biz satmıyorduk sen de vardın ben de vardım" dedi.