Pelikan'ın hedef aldığı Kalın'dan dikkat çeken paylaşım

21 Ağustos 2020 Cuma, 12:42

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Pelikan grubuna ait olduğu iddia edilen bir hesaptan paylaşılan videodan sonra sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.

Kalın mesajında, “Mevla hepimize musibet karşısında metanet, husumet karşısında mağfiret, cehalet karşısında marifet, fitne ve fesat karşısında uhuvvet, belalar karşısında sabır ve hikmet nasip etsin. Kötülerin şenaetinden korusun, iyilerin safından ayırmasın. Cumamız mübarek olsun” dedi.

"VİDEO KALDIRILDI" İDDİASI

İktidara destek veren videolarıyla bilinen '@Busralsall' sosyal medya hesabı üzerinden, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un kıyaslandığı bir video yayınlandı. Videonun kısa bir süre sonra yayından kaldırıldığı iddia edildi.

Videoda, “Peki neden İbrahim Kalın değil de Fahrettin Altun?” sorusu yöneltilerek, bu soruya şu cevaplar verildi:

“Ağayı (Erdoğan) dövemeyen marabasını dövermiş, kabul. Ama hangi marabasını? Herhalde rızasına en muvaffık iş yapanını, ona en sadık olanını, düşmanlarını öz düşmanı gibi bilenini.”



