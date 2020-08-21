İbrahim Kalın'ı hedef alan video kaldırıldı iddiası

21 Ağustos 2020 Cuma, 08:11

Sosyal medyada '@Busralsall' kullanıcı adlı bir hesap üzerinden 19 Ağustos'ta yayımlanan bir video gündeme oturdu.

Videoda, muhalefet liderlerinin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a yönelik eleştirilerine cevap verilirken, “Peki neden İbrahim Kalın değil de Fahrettin Altun?” sorusu yöneltilerek, bu soruya şu cevaplar verildi:

“Ağayı (Erdoğan) dövemeyen marabasını dövermiş, kabul. Ama hangi marabasını? Herhalde rızasına en muvaffık iş yapanını, ona en sadık olanını, düşmanlarını öz düşmanı gibi bilenini.”



