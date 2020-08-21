İbrahim Kalın'ı hedef alan video kaldırıldı iddiası
İktidara destek veren videolarıyla bilinen '@Busralsall' sosyal medya hesabı üzerinden, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un kıyaslandığı bir video yayınlandı. Videonun kısa bir süre sonra yayından kaldırıldığı iddia edildi.
Sosyal medyada '@Busralsall' kullanıcı adlı bir hesap üzerinden 19 Ağustos'ta yayımlanan bir video gündeme oturdu.
Videoda, muhalefet liderlerinin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a yönelik eleştirilerine cevap verilirken, “Peki neden İbrahim Kalın değil de Fahrettin Altun?” sorusu yöneltilerek, bu soruya şu cevaplar verildi:
“Ağayı (Erdoğan) dövemeyen marabasını dövermiş, kabul. Ama hangi marabasını? Herhalde rızasına en muvaffık iş yapanını, ona en sadık olanını, düşmanlarını öz düşmanı gibi bilenini.”
Video Haberler
- Restoranda kadını darbetti, serbest bırakıldı
- İbrahim Kalın'ı hedef alan video kaldırıldı iddiası
- Polisler, maske takmayan iki kadını darp etti
- BES istemeyen köylülere sert müdahale tepki çekti
- Bergüzar Korel: Yalvarıyorum sesimi duyun
- İBB’nin Kanal İstanbul afişlerine gece yarısı operasyonu
- Küçük çocuğun yolcu otobüsünü kullanması pes dedirtti
- Ankara’da polis bir genci böyle copladı!
- Yolcular mahalle bekçisi ve minibüs şoförünü darp etti
- Başına komşusunun kedisi düştü, 23 gün hastanede kaldı