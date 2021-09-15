Pelin Öztekin çirkin mesajları ifşa etti! 'Sapıklığında boğul!'

15 Eylül 2021 Çarşamba, 12:38

Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, dün Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.

Öztekin sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflara gelen taciz mesajlarını ifşa etti.

Oyuncu, bir erkek takipçisinin paylaşımlarına attığı taciz mesajlarına tepki gösterdi. Öztekin, Instagram hesabından kendisine gelen mesajları ifşa ederek “Sapıklığında boğul, bir bitmediniz” diyerek isyan etti.

İşte Öztekin’in ifşa ettiği o mesajlar;