PEN Yazarlar Derneği'nden yeni karar: Tacize karşı 'Onur Komisyonu' kurulacak

16 Aralık 2020 Çarşamba, 09:40

PEN Yazarlar Derneği, "edebiyat sektöründeki kadın yazar, çevirmen ve yayıncıların maruz kaldıkları taciz ve benzeri davranışlara karşı önleyici, onarıcı bir adalet sağlamak" amacıyla, sektörün bütün unsurlarını bir araya getiren bir Onur Komisyonu kurma kararı aldı.

Türkiye Yazarlar Sendikası, Çevirmenler Birliği, Türkiye Yayıncılar Birliği gibi kurumlara ortak çalışma çağrısı yapan PEN, komisyonun hem bu tarz vakalar olduğunda mağdurun başvurusuyla faile gerekli uyarıları yapmayı, hem de mağdura avukat, psikoterapist gibi ilgili mesleklerin gönüllü desteğini sunmayı hedeflediğini belirtti.

PEN Yazarlar Derneği Yönetim Kurulu, komisyonun yola çıkış ilkesinin PEN Kadın Hakları Bildirgesi’ndeki şu satırlar olduğunu ifade etti:

"PEN gerek ev duvarları arasında, gerekse kamu alanında kadına yönelik tüm şiddet biçimlerinin tehlikeli sansür türlerine yol açtığı görüşündedir. Dünyanın her yerinde kültür, din ve gelenek çoğu kez insan haklarından üstün tutulmakta, kadın ve kızlara zarar vermeye yönelik birer gerekçe sayılmaktadır.

PEN açısından, bir insanı susturmak onun varlığını inkârdır. Bir tür ölümdür. Kadınlar yaratıcılık ile bilgi alanlarında her bakımdan özgürce davranamazsa insanlık eksik ve yoksun kalır."