EURO 2020 | İsviçre Fransa'yı eledi 8-7
EURO 2020 son 16 turunda İsviçre ile Fransa karşı karşıya geldi, İsviçre Fransa'yı penaltılarla saf dışı bıraktı.
EURO 2020'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor.
Fransa ile İsviçre'yi karşı karşıya getiren mücadele büyük heyecana sahne oldu.
Mücadelede 90 dakika ve uzatmalar 3-3 eşitlikle sonuçlanınca maç penaltılara uzadı. Fransa'nın son penaltısını kaçıran Mbappe takımının turnuvadan elenmesine neden oldu.
Fransa'nın gollerini Benzema (2) ve Pogba kaydederken İsviçre'nin gollerini Seferovic (2) ve Gavranovic kaydetti.
Çeyrek finalde İspanyolların rakibi olacak İsviçre, mücadelede bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.
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