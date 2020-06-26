Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 1 asker şehit oldu

26 Haziran 2020 Cuma, 19:11

Adıyaman Valiliği , Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında teröristlerle girilen çatışma sonucunda 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Açıklamaya göre, 17 Haziran'da Irak'ın kuzeyine başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu'da teröristlerle girilen çatışma sonucu Piyade Teğmen Yunus Gül şehit oldu.

Adıyaman Valiliği'nin Twetter hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Sayın Valimiz Mahmut Çuhadar Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından PKK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirmek amacıyla başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu'nda çıkan çatışmada bugün şehit düşen Piyade Teğmen Yunus Gül’ün ailesini ziyaret ederek başsağlığı diledi."