PEN’den Nâzım Hikmet açıklaması

03 Haziran 2020 Çarşamba, 02:00

Açıklama şöyle: “Nâzım Hikmet ...... ........ devam ediyor hâlâ! Biz de!

Vatan;

Sizin müteahhit gözüyle değerlendirdiğiniz araziler, dönümler, parseller, inşaat alanlarıysa...

Vatan;

Sizin kestiğiniz ağaçlar, yok ettiğiniz ormanlar, kuşların göç yolları, sulak alanlarsa...

Vatan;

Sizin dinmeyen kininiz, doymayan iştihanız, ve tırmandırdığınız hırsınızsa...

Vatan;

Sizin başkasına yaşam hakkı tanımayan ve gitgide koyulaşan karanlığınızsa...

Vatan;

Sizin hesaplaşmaya doyamadığınız Cumhuriyet ve onun devrimlerinin sonuysa...

Vatan;

Sizin inanmadığınız demokrasiden yarı yolda inilebilecek bir tramvay durağıysa...

Vatan;

Sizin babanızın malı gibi hor kullandığınız bir ülkenin derin yalnızlığıysa...

“Nâzım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hâlâ...”

Biz de!

3 Haziran 1963’te yitirdiğimiz Büyük Gurbetçimizi sevgiyle anıyoruz, hasretle arıyoruz!”