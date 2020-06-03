PEN’den Nâzım Hikmet açıklaması
PEN Türkiye Yazarlar Derneği, Nâzım Hikmet’i ölüm yıldönümünde bir açıklamayla andı.
Açıklama şöyle: “Nâzım Hikmet ...... ........ devam ediyor hâlâ! Biz de!
Vatan;
Sizin müteahhit gözüyle değerlendirdiğiniz araziler, dönümler, parseller, inşaat alanlarıysa...
Vatan;
Sizin kestiğiniz ağaçlar, yok ettiğiniz ormanlar, kuşların göç yolları, sulak alanlarsa...
Vatan;
Sizin dinmeyen kininiz, doymayan iştihanız, ve tırmandırdığınız hırsınızsa...
Vatan;
Sizin başkasına yaşam hakkı tanımayan ve gitgide koyulaşan karanlığınızsa...
Vatan;
Sizin hesaplaşmaya doyamadığınız Cumhuriyet ve onun devrimlerinin sonuysa...
Vatan;
Sizin inanmadığınız demokrasiden yarı yolda inilebilecek bir tramvay durağıysa...
Vatan;
Sizin babanızın malı gibi hor kullandığınız bir ülkenin derin yalnızlığıysa...
“Nâzım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hâlâ...”
Biz de!
3 Haziran 1963’te yitirdiğimiz Büyük Gurbetçimizi sevgiyle anıyoruz, hasretle arıyoruz!”
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