Pendik’te kolonya içen yabancı uyruklu 2 kardeş evlerinde ölü bulundu
Pendik’te yabancı uyruklu 2 kardeş evlerinde ölü bulundu. Üzerinde kan ya da darp izin bulunmayan kardeşlerin kolonya içerek zehirlendikleri belirtiliyor.
Olay, Pendik Fatih Mahallesi Hicaz Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu kardeşler Charyyev Umytjan, Zafyte Umytjan, evde kolonya içti. Bir süre sonra fenalaşan şahıslar yere yığıldı. Kendilerine ulaşamayan yakınları polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, şahısları yerde yatar vaziyette buldu. Charyyev Umytjan, Zafyte Umytjan isimli kardeşlerin hayatını kaybettikleri belirlendi.
Kardeşlerin hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Sağlık ve polis ekipleri, fenalık geçiren vatandaşları sakinleştirdi.
Komşuları Ersin Kurban, “Binamızda oturan Türkmen uyruklu 2 kardeş kolonya içmiş. Hayatlarını kaybetmişler. Yaklaşık 1 senedir bizim binada oturuyorlardı. İnşaat işinde çalışıyorlardı. Kimseye bir zararları yoktu, kendi hallerinde çalışıyorlardı. Çok üzüldük. Bundan 1 hafta önce de bir yakınlarını kaybettiler, ondan dolayı çok üzgünlerdi” diye konuştu.
"KOLONYA -ŞALGAM KARIŞIMI İLE ZEHİRLENDİLER"
İlk incelemede, herhangi bir kan ya da darp izine rastlanmazken, mutfakta 6-7 boş kolonya şişesinin olduğu tespit edildi.
İki kardeşin cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Kardeşlerin kolonyayı şalgam ile karıştırarak içmelerinin ardından zehirlendikleri değerlendiriliyor
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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