Pentagon, ABD'nin Afganistan tahliyelerini 36 saat içinde tamamlayacağı iddialarını yalanladı
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Amerikan ordusunun Afganistan'daki tahliye faaliyetlerinin 36 saat içinde bitmeyeceğini açıkladı.
CNN televizyonunun Katar muhabirinin canlı bağlantı sırasında 150 Amerikan vatandaşı ve ABD'nin Kabil Büyükelçiliğinde çalışan 1800 yerel çalışanın halen Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na nakledilmeyi beklediğini ve Pentagon'un tahliyeleri 36 saat içinde sonlandıracağını ifade etmesi bakanlığı harekete geçirdi.
Pentagon Sözcüsü Kirby, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kabil'deki tahliye operasyonları 36 saat içinde bitmeyecek. Misyonun bitimine kadar elimizden geldiğince çok insanı tahliye etmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
ABD Başkanı Joe Biden, Amerikan askerlerinin Afganistan'daki görevinin 31 Ağustos'ta son bulacağını açıklamıştı.
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