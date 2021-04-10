Pentagon’dan kritik Ukrayna açıklaması
Ukrayna'nın doğusunda gerilim artarken ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, bölgeye ilişkin bir açıklamada bulundu. Kirby, Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı yığınağın 2014'ten bu yana görülen en büyük yığınak olduğunu söyledi.
ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı yığınağın 2014'ten bu yana görülen en büyük yığınak olduğunu söyledi. Günlük basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Kirby, Rusya'nın Ukrayna'nın doğu sınırlarına yaptığı askeri yığınağı eleştirdi.
Kirby, Moskova'nın niyetini şeffaf bir şekilde ortaya koymadığına dikkat çekerek, oradaki yığınağın kaygı verici olduğunu ve bölge istikrarına katkı yapan bir adım olmadığını belirtti.
Rusya'nın bölgede teşkil ettiği tehdidi dikkate aldıklarını belirten Kirby, yığınakla ilgili ise, "Çok büyük bir yığınak, 2014'ten bu yana gördüklerimizin en büyüğü bu" yorumunda bulundu.
‘MONTRÖ SÖZLEŞMESİ BAĞLAMINDA KOORDİNASYON SAĞLIYORUZ’
Kirby, Karadeniz'e iki savaş gemisi gönderecekleri haberlerini de teyit etmekten kaçınırken, rutin olarak Karadeniz'e askeri unsurlar intikal ettirdiklerini ve bunu yaparken de Türkiye ile Montrö Boğazlar Sözleşmesi bağlamında koordinasyon sağladıklarını ifade etti.
Video Haberler
- İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul videosu
- Buket Aydın'ın 'Erdoğan sorusuna Kılıçdaroğlu'ndan yanıt
- Kılıçdaroğlu'ndan Buket Aydın'a 'Kahkaha' göndermesi
- Yürüyüşe çıkanlar vahşetle karşılaştı!
- Polise yapılan şaka gerçek oldu
- Skandal görüntüler! Sosyal medyada büyük tepki yağdı
- Tehdit edilen kadından haykırış: Ölmek istemiyorum
- İmamoğlu'nun paylaştığı videoda referandum mesajı
- AKP’liler Beylikdüzü'ndeki kentsel dönüşüme ‘hayır’ dedi
- Yaya geçidini kullanan kedi MOBESE kameralarına yansıdı
En Çok Okunan Haberler
- Bursa'da uzaktan eğitim kararı
- İçişleri'nden hafta sonu kısıtlaması açıklaması
- İşte 'Sedat Peker' operasyonunda ele geçirilenler
- 4 dakikada 104 amiralin birden onayı nasıl alınır?
- Yurtlara yeni düzenleme ve şartlar
- Bankaların çalışma saatleri değişti
- Zihni Çakır’ı sahaya kim sürdü?
- Sabah operasyon başlamıştı... Sedat Peker için Interpol
- Migros’tan Asılsız İddialara Cevap
- TRT sunucusunun zor anları