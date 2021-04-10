İstanbul'da önemli görüşme: Erdoğan, Ukrayna lideri Zelenskiy ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 15.30'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşecek. Görüşmede, Ukrayna'nın doğusunda yaşanan gelişmeler ele alınacak.
Ukrayna'nın doğusunda yer alan Donbass bölgesinde Ukrayna ile Rusya'yı karşı karşıya getiren gerilim sürerken, bugün İstanbul'da önemli bir ziyaret gerçekleşecek. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.
İki liderin görüşmesi bugün saat 15.30'da Huber Köşkü'nde gerçekleşecek. Basına kapalı olarak gerçekleşecek görüşmenin ana gündem maddesi Ukrayna'nın doğusunda yaşanan gerilim.
ERDOĞAN DÜN PUTIN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.
Video Haberler
- İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul videosu
- Buket Aydın'ın 'Erdoğan sorusuna Kılıçdaroğlu'ndan yanıt
- Kılıçdaroğlu'ndan Buket Aydın'a 'Kahkaha' göndermesi
- Yürüyüşe çıkanlar vahşetle karşılaştı!
- Polise yapılan şaka gerçek oldu
- Skandal görüntüler! Sosyal medyada büyük tepki yağdı
- Tehdit edilen kadından haykırış: Ölmek istemiyorum
- İmamoğlu'nun paylaştığı videoda referandum mesajı
- AKP’liler Beylikdüzü'ndeki kentsel dönüşüme ‘hayır’ dedi
- Yaya geçidini kullanan kedi MOBESE kameralarına yansıdı
En Çok Okunan Haberler
- Bursa'da uzaktan eğitim kararı
- İçişleri'nden hafta sonu kısıtlaması açıklaması
- İşte 'Sedat Peker' operasyonunda ele geçirilenler
- 4 dakikada 104 amiralin birden onayı nasıl alınır?
- Yurtlara yeni düzenleme ve şartlar
- Bankaların çalışma saatleri değişti
- Zihni Çakır’ı sahaya kim sürdü?
- Sabah operasyon başlamıştı... Sedat Peker için Interpol
- Migros’tan Asılsız İddialara Cevap
- TRT sunucusunun zor anları