İstanbul'da önemli görüşme: Erdoğan, Ukrayna lideri Zelenskiy ile görüşecek

10 Nisan 2021 Cumartesi, 09:53

Ukrayna'nın doğusunda yer alan Donbass bölgesinde Ukrayna ile Rusya'yı karşı karşıya getiren gerilim sürerken, bugün İstanbul'da önemli bir ziyaret gerçekleşecek. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.

İki liderin görüşmesi bugün saat 15.30'da Huber Köşkü'nde gerçekleşecek. Basına kapalı olarak gerçekleşecek görüşmenin ana gündem maddesi Ukrayna'nın doğusunda yaşanan gerilim.

ERDOĞAN DÜN PUTIN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.