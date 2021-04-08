Beyaz Saray'dan Ukrayna açıklaması: Rusya'nın askeri sevkiyatları endişe verici

08 Nisan 2021 Perşembe, 23:12

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinde meydana gelen gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulunan Psaki, "ABD'nin, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik artan saldırganlığı nedeniyle duyduğu endişe artmaktadır, buna Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığması da dahildir. Rusya, 2014'ten bu yana hiç olmadığı kadar çok askeri Ukrayna sınırına gönderdi" ifadelerini kullandı.

Bu hafta 5 Ukrayna askerinin öldüğünü kaydeden Psaki, "Bunlar çok derin endişe yaratıcı işaretler. Bölgedeki ateşkes ihlallerinden dolayı artan gerilimden duyduğumuz endişeyi NATO müttefiklerimizle görüşüyoruz" dedi.

Öte yandan sözcü, bu konuda Rusya'ya uygulanması planlanan yaptırımların bu hafta uygulanmasının beklenmediğini de sözlerine ekledi.



