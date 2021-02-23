Pentagon'dan S-400 açıklaması
Pentagon Sözcüsü John Kirby, Türkiye'nin S-400 satın almasına ilşkin açıklamalarda bulundu. Kirby, Türkiye'nin son yıllarda ABD'den birçok kez Patriot edinme şansı elde ettiğini ancak S-400'ü tercih ederek 'Rusya'ya para ve etki alanı kazandırdığını' savundu.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alımı konusunda Washington ile Ankara arasında yaşanan gerilime ilişkin açıklamada bulundu.
Kirby, düzenlediği basın toplantısında Türkiye'ye, 'S-400'leri elinde tutmama' yönünde çağrıda bulundu.
''F-35 PROGRAMINDAN ÇIKARILMASI HÂLÂ GEÇERLİ''
Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması kararının hâlâ geçerli olduğu vurgusunu yapan sözcü, "Türkiye'nin, son 10 yılda birçok kez ABD'den Patriot alma şansı oldu, ancak Rusya'ya para ve etki alanı kazandıran S-400'ü seçti" ifadelerini kullandı.
DEĞERİ 2.5 MİLYAR DOLAR
Rusya, anlaşmalar kapsamında Türkiye'ye dört adet S-400 bataryası teslim etmişti. Opsiyon da içeren anlaşmanın değerinin 2.5 milyar dolar olduğu açıklanmıştı.
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