Pentagon'dan S-400 açıklaması

23 Şubat 2021 Salı, 22:24

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alımı konusunda Washington ile Ankara arasında yaşanan gerilime ilişkin açıklamada bulundu.

Kirby, düzenlediği basın toplantısında Türkiye'ye, 'S-400'leri elinde tutmama' yönünde çağrıda bulundu.

''F-35 PROGRAMINDAN ÇIKARILMASI HÂLÂ GEÇERLİ''

Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması kararının hâlâ geçerli olduğu vurgusunu yapan sözcü, "Türkiye'nin, son 10 yılda birçok kez ABD'den Patriot alma şansı oldu, ancak Rusya'ya para ve etki alanı kazandıran S-400'ü seçti" ifadelerini kullandı.

DEĞERİ 2.5 MİLYAR DOLAR

Rusya, anlaşmalar kapsamında Türkiye'ye dört adet S-400 bataryası teslim etmişti. Opsiyon da içeren anlaşmanın değerinin 2.5 milyar dolar olduğu açıklanmıştı.