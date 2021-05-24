Pep Guardiola: "Lionel Messi'nin en iyisi olduğunu biliyorduk"

24 Mayıs 2021 Pazartesi, 14:07

Premier Lig şampiyonu Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, Twitch'te eski futbolcular Antonio Cassano, Daniele Adani ve Christian Vieri ile bir sohbete katıldı. İspanyol basınına yansıyan haberlere göre Guardiola, Barcelona'yı çalıştırdığı dönemlere dair sözlerine Arjantinli yıldız Lionel Messi'den bahsederek başladı:

"Lionel Messi çok güçlü, en güçlüsü. Kalitesinin ötesinde, çok iyi bir zihniyete ve akla sahip. Barcelona'da dört yıl içinde, antrenmanlarda birçok maç oynadık ve Messi birini bile kaybetmedi. Kaybetmiş olsaydı ayrılırdı. Hepimiz onun en iyisi olduğunu biliyorduk, ancak altı yedi iyi futbolcumuz daha vardı. Ayrıca diğerleri çok güçlü olduğu için oynayamayan diğer isimler vardı."

Guardiola, sözlerine şöyle devam etti:

"Çok rekabetçilerdi, onlardan çok şey öğrendim. Her üç günde bir kazanmak istediler, kendi takım arkadaşlarından bile daha iyi olmak istediler."

"BUSQUETS'İN GÜCÜ, ZEKASI"

50 yaşındaki teknik direktör, Barcelona'da çalıştığı diğer oyunculara dair şunları söyledi:

"Sergio Busquets çok zeki, her şeyi anlıyor. Çok fazla fiziksel gücü yok ama onun gücü, zekası. Barcelona'da 10 yıl boyunca kalırsanız, güçlü olmalısınız, eğer başkaları sizin yerinizi almazsa. Mascherano ise dünyanın en iyi orta saha oyuncularından birisiydi."

"BIELSA EŞSİZ BİRİSİ"

Guardiola, Leeds United'ın teknik direktörü Marcelo Bielsa'nın eşsiz birisi olduğunu belirtti:

"O eşsiz birisi, taklit edilemez. Futbolu taklit edilemez. Neşesi, dürüstlüğü, hücumu ve savunması... O, futbol için bir armağan. Dürüsttür, iyi şeyler yapar. Hiçbir zaman başkalarını yanlış yönlendirmez. Kaybettiğinde yenilgiyi kabul eder. Sürekli yeni şeyler öğrenmek ister.