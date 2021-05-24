Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'dan Jürgen Klinsmann açıklaması
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Alman teknik direktör Jürgen Klinsmann ile görüştüğü iddialarını yalanladı.
Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Alman teknik direktör Jürgen Klinsmann ile görüşme gerçekleştirmediğini ifade etti.
Fatih Terim'in yerine takımın başına Jürgen Klinsmann'ın getirileceği şeklinde çıkan iddialar üzerine Günay, olayın doğru olmadığını belirterek, "Alman teknik direktör Jürgen Klinsmann ile görüştüğüm şeklinde bazı yayın organlarında yer alan haberler tamamen gerçek dışıdır. Kamuoyuna saygıyla duyuruyorum" ifadelerini kullandı.
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