Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'dan Jürgen Klinsmann açıklaması

24 Mayıs 2021 Pazartesi, 12:48

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Alman teknik direktör Jürgen Klinsmann ile görüşme gerçekleştirmediğini ifade etti.

Fatih Terim'in yerine takımın başına Jürgen Klinsmann'ın getirileceği şeklinde çıkan iddialar üzerine Günay, olayın doğru olmadığını belirterek, "Alman teknik direktör Jürgen Klinsmann ile görüştüğüm şeklinde bazı yayın organlarında yer alan haberler tamamen gerçek dışıdır. Kamuoyuna saygıyla duyuruyorum" ifadelerini kullandı.