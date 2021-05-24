Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'dan Jürgen Klinsmann açıklaması

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Alman teknik direktör Jürgen Klinsmann ile görüştüğü iddialarını yalanladı.

DHA
24 Mayıs 2021 Pazartesi, 12:48
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'dan Jürgen Klinsmann açıklaması
Abone Ol google-news

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Alman teknik direktör Jürgen Klinsmann ile görüşme gerçekleştirmediğini ifade etti.

Fatih Terim'in yerine takımın başına Jürgen Klinsmann'ın getirileceği şeklinde çıkan iddialar üzerine Günay, olayın doğru olmadığını belirterek, "Alman teknik direktör Jürgen Klinsmann ile görüştüğüm şeklinde bazı yayın organlarında yer alan haberler tamamen gerçek dışıdır. Kamuoyuna saygıyla duyuruyorum" ifadelerini kullandı.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler