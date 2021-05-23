Manchester City taraftarları, Sergio Agüero'ya veda etti
Premier Lig şampiyonu Manchester City'de taraftarlar, 10 senedir kulüpte oynayan ve Barcelona'ya transferi gündemde olan Sergio Agüero'ya teşekkür etti.
İngiltere Premier Ligi'nde bu sezonun şampiyonu olan Manchester City'de taraftarlar, Barcelona'ya transferi gündemde olan yıldız futbolcu Sergio Agüero'ya veda amacıyla dev bir duvar resmi çizdi. Agüero'nun gol sevincinin çizildiği resimde, "Burası her zaman senin şehrin olacak" mesajına yer verildi. Yıldız futbolcu için ayrıca bir mozaik tablo da yapıldı.
32 yaşındaki Agüero, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taraftarlara ve kulübe teşekkür etti. 2011 yazında Manchester City'e transfer olan Arjantinli yıldız, mavi-beyazlı formayla çıktığı 388 maçta 258 gol kaydetmişti.
Agüero'nun teşekkür paylaşımı:
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