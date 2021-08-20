Fenerbahçe'den Filip Novak ve İrfan Can açıklaması
Fenerbahçe, Helsinki maçında sakatlanan Filip Novak ve İrfan Can Kahveci'de zorlanma tespit edildiğini açıkladı.
UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında sahasında HJK Helsinki ile karşılaşan Fenerbahçe'de Filip Novak ve İrfan Can'ın sağlık durumuna ilişkin bilgilendirme yapıldı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada çekilen MR'larının ardından tedaviye başlandığı belirtildi.
Dün oynanan maçta İrfan Can Kahveci 55. dakikada yerini Ferdi Kadıoğlu'na, Filip Novak ise 67. dakikada Arda Güler'e bırakmıştı.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Dün akşam HJK Helsinki ile oynadığımız UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu ilk karşılaşmasında sakatlanan oyuncularımız Filip Novak ve İrfan Can Kahveci’nin Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR’ları çekilmiştir.
Görüntüleme neticesinde oyuncularımızdan Filip Novak’ın alt adalede grade 2 a strain, İrfan Can Kahveci’nin hamstring kas grubunda grade 1 strain tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavisine başlanmıştır."
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