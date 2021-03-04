Pera Müzesi kapılarını TEMA’ya açtı
Pera Müzesi, “Kristal Berraklığı” sergisi için düzenlenen çevrimiçi turlara katılım için TEMA Vakfı ile işbirliği yaparak “fidan” dikme şartını koydu. Serginin süresini de uzattı.
Vakfa yapılacak fidan bağışı karşılığında katılım sağlanabilen turlarda doğa ile sanatın birlikte okunduğu, her ikisini de yeniden görme imkânı veren sergi, rehber eşliğinde üç boyutlu olarak 3 Mart Çarşamba 14.00, 5 Mart Cuma 11.00 ve 7 Mart Pazar 16.00’da gezilebilecek. Etkinlik dili Türkçedir.
Ekolojik duyarlılığa sahip Elena Sorokina’nın küratörlüğünü üstlendiği Pera Müzesi’nin salgın döneminde hazırlanan ilk sergisi olan Kristal Berraklığı, müzenin üçüncü katında ziyaretçilerini ağırlamaya da devam ediyor. Şifa, büyü, hafıza, süreç, ekoloji, işbirliği, kontrol, insan-doğa ilişkisi, internet kültürü, salgın gibi konulara değinen eserlerini bir araya getiren sergi, Şener Özmen’in cennet iken cehenneme döndürülen Ortadoğu arasında bağ kuran “Kurşun Üçlemesi” ya da Afrikalı sanatçı Sammy Baloji’nin maden işçisinin yaşamını betimleyen “Maden Alanı Kazısı” gibi farklı coğrafyalardan 20 sanatçının mineralleri bilimsel, felsefi, kültürel, sosyoekonomik veya sembolik bağlamlarda yorumlanan ufuk açan, heyecanlandıran eserleriyle buluşturuyor.
FİDANLAR, DOĞA VE SANAT İÇİN…
Müzeye gelme imkânı bulamayan ya da tekrar tekrar inceleyebilmek isteyenler rehberli sergi turuna artık TEMA Vakfı web sitesinde elektronik sertifika alarak 3 adet fidan bağışı yaparak katılabiliyor. Elektronik bağış sertifikanız e-posta adresinize ulaştıktan sonra rezervasyon formu doldurulacak ve “TEMA Vakfı Fidan Bağışı Sertifika No” alanına e-sertifikanızın altında yer alan numara girilecek. Sergi turu bağlantısı, kayıt sırasında verilen e-posta adresine sergi günü gönderilecek.
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