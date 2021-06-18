Pera Müzesi'nde “Etel Adnan: İmkânsız Eve Dönüş” sergisi kapsamında söyleşi düzenlenecek
“Etel Adnan: İmkânsız Eve Dönüş” sergisi kapsamında gerçekleştirilen söyleşilerin ikincisi düzenleniyor. Etkinlik, 24 Haziran’da Zoom üzerinden ücretsiz izlenebilir.
Pera Müzesi’nin “Etel Adnan: İmkânsız Eve Dönüş” sergisi kapsamında düzenlediği söyleşilerin ikincisinde, Adnan’ın birlikte çalıştığı sanatçılar, edebiyat-müzik-tiyatro disiplinleri arasındaki işbirliğini birinci ağızdan aktarıyor. Besteci ve müzisyen Gavin Bryars ile tiyatro yönetmeni Theodoros Terzopoulos’un katılacağı söyleşinin moderatörlüğünü, serginin eşküratörü Serhan Ada yapacak. Etkinlik, 24 Haziran’da Zoom üzerinden ücretsiz izlenebilir.
Zoom uygulaması üzerinden yapılacak etkinliğin dili İngilizce. Türkçe simültane çeviri yapılacak. Katılım için rezervasyon gerekli.
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