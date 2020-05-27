Pera’dan Kostantinopolis’te bir Pazar günü
Pera Müzesi, koleksiyon sergileri kapsamında düzenlediği etkinliklere tarihçi ve akademisyen Koray Durak ile devam ediyor.
Sandaletin üzerindeki yazının anlamı: Sağlıkta kullan Hanımefendi. Güzellikte ve mutlulukta olup bunu giy.
“Konstantinopolis’te Ticari Yaşam ve Gündelik Hayat: Mahsul-i Hayal Konstantin Bey’in Pazarda Bir Günü” bugün saat 18.00’de canlı yayınla, Pera Müzesi YouTube kanalında. Suna ve İnan Kıraç Vakfı Koleksiyonu’ndan geniş bir seçkiyi sanat ve tarih meraklılarıyla buluşturan Müzesi, koleksiyonda yer alan eser ve objeleri mercek altına almayı sürdürüyor.
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