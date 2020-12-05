Perakende sektörü pandemide tedbiri belgeleyen sertifika alıyor
RoyalCert Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Namlı, "Özellikle perakende sektöründe Covid-19'a karşı tüm tedbirlerin alındığını tescilleyen 'güvenli alan', 'güvenli hizmet' ve 'güvenli üretim' gibi sertifikalara ilgi arttı" ifadesini kullandı.
Alphan Namlı, koronavirüs salgını yaşanan ikinci dalganın bu alanda güven temin eden sertifikalara ilgiyi artırdığını belirterek, 'Özellikle perakende sektöründe Kovid-19'a karşı tüm tedbirlerin alındığını tescilleyen 'güvenli alan', 'güvenli hizmet' ve 'güvenli üretim' gibi sertifikalara ilgide önemli bir artış görüyoruz.' ifadesini kullandı.
Namlı, yaptığı yazılı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından normalleşme adımlarının atılmaya başladığı günlerde Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı hayata geçirildiğini anımsatarak, yerli ve yabancı turistler için bu belgenin güven telkin ettiğini bildirdi.
AVM'LER, HASTANELER, FABRİKALARDAN DA İLGİ VAR
Namlı, 'Özellikle perakende sektöründe Kovid-19'a karşı tüm tedbirlerin alındığını tescilleyen 'güvenli alan', 'güvenli hizmet' ve 'güvenli üretim' gibi sertifikalara ilgide önemli bir artış görüyoruz. Sadece perakende mağazaları değil AVM'ler, hastaneler, fabrikalardan da ilgi var.' yorumunu yaptı.
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